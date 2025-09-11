Victoria Ruffo recibe diagnóstico de esofagitis: ‘Te va quemando las cuerdas vocales’

La esofagitis no es el único problema de salud de Victoria Ruffo, ya que también sufre hernias cervicales y lumbares. (Foto: Shutterstock/ Cuartoscuro)

Victoria Ruffo, actriz de telenovelas como La Madrastra, fue diagnosticada con una nueva enfermedad, ya que además de sus problemas en las cervicales, la madre de José Eduardo Derbez reveló que tiene esofagitis.

La actriz de Simplemente María dio a conocer la noticia, luego de sus constantes ausencias en la puesta en escena Las Leonas, en donde comparte créditos con Ana Patricia Rojo, Paola Rojas, Mara Patricia Castañeda y Lupita Jones.

La expareja del actor Eugenio Derbez afirmó que la esofagitis es “un desastre solo los doctores saben”, sin embargo, detalló que ya está recibiendo tratamiento médico y su estado de salud es óptimo.

¿Qué le pasó a la actriz Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo conversó con los medios de comunicación durante su visita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a que fue a despedir a su hijo el actor José Eduardo Derbez, quien saldrá de la capital por temas laborales.

En el encuentro dijo que finalmente dio con el diagnóstico de su enfermedad: “Ya me descubrieron que lo que tengo… es esofagitis. Un desastre solo los doctores saben”, comentó.

Sobre los síntomas, la actriz indicó que las personas con esofagitis suelen experimentar reflujo y una fuerte sensación de acidez, lo cual a su vez puede afectar las cuerdas vocales.

Victoria Ruffo compartió que ya está en tratamiento médico y su estado de salud es óptimo. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas (vocales). Se forman una serie de flemas… un desastre que solamente los doctores saben, pero ya me dieron medicina y estoy muy bien”, compartió.

En días pasados Victoria Ruffo afirmó que dejó de ir al teatro debido a una fuerte tos, de la cual no encontraban el origen: “Fíjate que ya me revisaron y resulta que es como mucha alergia porque traigo una tos impresionante y mucho dolor”, explicó en su momento.

¿Qué es la esofagitis, enfermedad de Victoria Ruffo?

La esofagitis, enfermedad que padece Victoria Ruffo, es la inflamación que se presenta en los tejidos que rodean al esófago, el cual es el conducto que transporta los alimentos y las bebidas de la boca al estómago, indica Mayo Clinic.

La hinchazón e irritación que se presenta con la enfermedad provoca que las personas sientan mucho dolor al intentar tragar, además, resulta complicado. Otros más pueden experimentar malestar en el pecho y acidez estomacal.

MedlinePlus agrega que otros de los síntomas comunes de la esofagitis son tos, ronquera y dolor de garganta.

Victoria Ruffo también padece hernias lumbares y cervicales. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

El portal indica que la esofagitis es causada, comúnmente, por el reflujo de líquido del estómago hacia el esófago, lo que se explica porque este contiene ácido que irrita el revestimiento del esófago.

Si la enfermedad no se trata a tiempo, se pueden experimentar efectos secundarios como estrechamiento del esófago o el desgarro del conducto, de acuerdo con Mayo Clinic.

¿Qué otros problemas de salud tiene Victoria Ruffo?

Además de la esofagitis Victoria Ruffo ha compartido en diferentes entrevistas que padece hernias lumbares y cervicales, las cuales suelen producir un fuerte dolor, de acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra.

El portal explica que este tipo de hernias se producen cuando parte de uno de los discos de la columna se desplaza hacia la raíz nerviosa y la presiona, situación que puede ocasionar un dolor intenso.

En 2024, Victoria Ruffo compartió que este padecimiento la ha llevado a utilizar una silla de ruedas en algunas ocasiones: “En los aeropuertos caminas muchísimo, y luego ya no puedo. Digo: ‘Mejor mi sillita’. Así me evito yo que me vaya a tener que operar o algo”, comentó en su momento.