‘Con trabajo voy a vivir cinco años más’: Yolanda Andrade reaparece tras diagnóstico de enfermedad incurable

Yolanda Andrade padece dos enfermedades incurables que conforme evolucionen afectará el habla y la movilidad de la conductora de Montse & Joe, y tras recibir el diagnóstico aseguró que ‘con trabajo’ va a vivir 5 años más.

La presentadora tuvo diferentes problemas de salud en el pasado, siendo uno de los más graves el aneurisma cerebral que le dejó secuelas, entre ellas una mayor sensibilidad a la luz, por lo cual utilizó un parche en uno de sus ojos.

Yolanda Andrade es conductora del programa 'Montse & Joe' junto con Montserrat Oliver. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Yolanda Andrade acerca de su enfermedad?

Luego del diagnóstico de Yolanda Andrade, ella compartió un video en redes sociales para felicitar a la cantante Thalía por su cumpleaños, quien cumplió 54 el pasado 26 de agosto.

“Feliz cumpleaños a ti, te adoro mi amorcito hermosa, que cumplas muchos años, los que tú quieras, como unos 100″, mencionó la presentadora de T.

En el post, ella presentó dificultades para hablar, pero recordó que la abuelita de Thalía vivió más de 100 años y aseguró que no deseaba vivir tanto.

“Dios dirá cuántos vas a vivir, porque tu abuelita se murió de 105, está muy fuerte, a mí no me gustaría tener tantos años, pero bueno, con trabajos voy a vivir 5 años más”, declaró Yolanda Andrade.

Posterior a las declaraciones de la expareja de Montserrat Oliver, ella publicó un video en su cuenta de Instagram para continuar con las felicitaciones a Thalía, en donde baila junto a ella, pero requiere del uso de una andadera para poder caminar.

“Por tantos momentos que nos unen, más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas, gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad, te amo”, escribió en el post.

¿Qué problemas de salud tuvo Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron en abril de 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral detectado luego de una hospitalización de emergencia.

En ese momento aseguró que “estuvo a punto de morir”, en una publicación de Instagram y para su recuperación requirió un parque en el ojo porque como secuela presentó molestia en los ojos ante las luces brillantes.

Un año después, apareció con un tanque de oxígeno y comenzaron con dificultades para hablar, posteriormente fue hospitalizada para recibir “tratamientos médicos pertinentes”, reveló Ruth Rocha, productora de Monste & Joe.

El problema de salud de Yolanda Andrade más reciente ocurrió por dos enfermedades sin cura que recibió: “Tengo diagnósticos y los dos no tienen cura, esto quiere decir que, médicamente, me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, contó para el canal de YouTube Qué buen chisme.

Ella no mencionó el tipo de enfermedad, pero Alejandro Gou, productor y amigo de la presentadora, reveló que padece esclerosis múltiple, padecimiento que afecta la movilidad del cuerpo y dificulta la capacidad de hablar.

Ante esto, el actor Humberto Dupeyrón envío un mensaje de apoyo a Yolanda Andrade: "No lo sabía, pero qué bueno que ella se ha enterado antes, porque puedes cuidarte, arrepentirte de tus errores, pedir perdón y darle gracias a Dios, porque estás aquí y estás bien ahora, puede luchar, ser feliz,agradecer y no amargarse“, declaró para TV Notas.