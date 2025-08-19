Humberto Dupeyrón, actor con esclerosis múltiple, manda mensaje a Yolanda Andrade: ‘No te amargues’

Humberto Dupeyrón envió un mensaje a Yolanda Andrade por los problemas de salud que padece. (Foto: Edgar Negrete/Mario Jasso/Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

Yolanda Andrade tiene dos enfermedades “incurables”, una de ellas le ocasiona problemas para hablar y ante los diagnósticos, el actor Humberto Dupeyrón envió un mensaje a la conductora de Montse & Joe y le pidió “no amargarse”.

La presentadora de TV no precisó lo que padece, pero el productor Alejandro Gou aseguró que presenta esclerosis múltiple.

Esta misma enfermedad aqueja a Humberto Dupeyrón desde que era un niño, sin embargo, fue diagnosticado hasta los 40 años.

Humberto Dupeyron es un actor de teatro que fue diagnosticado con esclerosis múltiple en su niñez. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Qué dijo Humberto Dupeyrón sobre la enfermedad de Yolanda Andrade?

Dupeyrón explicó el proceso degenerativo que tuvo desde su diagnóstico de esclerosis múltiple, padecimiento que tiene desde los 12 años.

“Es un proceso, primero me dijeron que me iba a quedar sin hablar, pero hasta la fecha hablo, luego me dijeron que me iba a quedar sin caminar, y pasó, no fue enseguida, pasaron muchos años, primero me afectó de una pierna, luego de la otra, usé bastón, luego una andadera y al final aquí estoy en silla de ruedas”, declaró en una entrevista con TV Notas.

A Yolanda Andrade le comentó que tiene la oportunidad de “cuidarse” y de agradecer que continúa con vida.

“No lo sabía, pero qué bueno que ella se ha enterado antes, porque puedes cuidarte, arrepentirte de tus errores, pedir perdón y darle gracias a Dios, porque estás aquí y estás bien ahora, puede luchar, ser feliz, agradecer y no amargarse, porque todos vivimos etapas difíciles y acabamos en el panteón”.

Respecto a los cuidados que debe tener la actriz en caso de que se confirme el diagnóstico de esclerosis múltiple es modificar la dieta, principalmente:

“La enfermedad la conocen los médicos y los cuidados que debo tener consisten en comer ligero, nada de grasas, ni embutidos, ni carnes secas, aumentar el consumo de fruta, ensaladas, agua, nada de refresco y alcohol, una vida más sana”.

Yolanda Andrade presenta diferentes problemas de salud. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus síntomas?

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria crónica que afecta el sistema nervioso central (SNC), particularmente el cerebro y la médula espinal, que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error la mielina, sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas del SNC.

Este daño interfiere en la transmisión de los impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo, lo que puede resultar en distintos síntomas los cuales pueden variar entre los pacientes y dependen de la localización o de la magnitud del daño en el sistema nervioso, de acuerdo con Medline Plus.

Problemas visuales : Incluye visión borrosa, pérdida de visión en uno a los dos ojos, visión doble.

: Incluye visión borrosa, pérdida de visión en uno a los dos ojos, visión doble. Fatiga : Cansancio extremo y debilidad

: Cansancio extremo y debilidad Problemas de movilidad: Problemas de coordinación y equilibrio que afectan al paciente al caminar.

Afectaciones musculares : Se pueden presentar entumecimientos, hormigueos y una sensación de ardor, principalmente en las extremidades.

: Se pueden presentar entumecimientos, hormigueos y una sensación de ardor, principalmente en las extremidades. Problemas cognitivos : Dificultades para recordar, afectación en la memoria, atención y proceso de la información.

: Dificultades para recordar, afectación en la memoria, atención y proceso de la información. Efectos emocionales: Se presenta depresión y ansiedad de manera frecuente en las personas con esta enfermedad.

El actor Humberto Dupeyron presenta la obra "El Gorila" desde hace más de 30 años. (Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso) (Mario Jasso)

¿Quién es Humberto Dupeyrón?

Humberto Dupeyrón nació en la Ciudad de México en 1947, hijo de los actores José Dupeyrón y Elizabeth Unda.

Estudio en el centro de capacitación artística de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y tiene 4 hijos: Odette, Osterlen, Odín y Natasha Dupeyrón, quien siguió sus pasos en la actuación.

En 1957, debutó en la televisión en el programa Viverolandia, según TV Notas, además de participar en telenovelas como El padre gallo y La antorcha encendida.

Uno de sus proyectos más destacados es el monólogo llamado El gorila, que se presenta en teatros desde 1988.