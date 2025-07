Montserrat Oliver perdió la vista parcialmente mientras hacía ejercicio: ‘Sentí como un flash’

¿Fue por el esfuerzo? La presentadora Montserrat Oliver perdió la visión cuando hacía ejercicio y momentos después comenzó con “mucho ardor” en el ojo derecho.

La amiga de Yolanda Andrade sintió un ‘flash’ antes de que se le nublara la vista y con el paso del tiempo se dio cuenta de que le quedaron secuelas.

No es la primera vez que la conductora de Montse & Joe sufrió un problema en los ojos, sin embargo, la segunda ocasión no tuvo mayores complicaciones.

Montserrat Oliver sufrió un infarto en el nervio óptico central, contó. (Foto: Édgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué le pasó a Montserrat Oliver en sus ojos?

Montserrat Oliver realizaba su rutina de ejercicio en la Ciudad de México cuando de pronto percibió un destello y molestias de manera casi inmediata en uno de sus ojos.

"El primer problema fue hace 15 años, un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash, después me ardió muchísimo una parte del ojo derecho", declaró en entrevista para TV Notas.

Momentos después acudió con un médico especialista, quien le diagnosticó un infarto en el nervio óptico y como secuela perdió parcialmente la vista sin poder recuperarla con ningún tratamiento.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central, eso me nubló y perdí parte de la vista, hoy sigue así, por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo ya no veo lo que me pongo porque no hubo recuperación ni vuelta atrás, actualmente veo borroso de un ojo, pero sí veo, solo un poquito".

Montserrat Oliver no recuperó la vista completamente luego del infarto ocular que padeció. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

El segundo accidente que tuvo la conductora de Montse & Joe fue cuando cortaba el pasto en su jardín y un residuo voló directamente a su ojo, causándole molestia.

“Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo, yo no sabía qué hacer (...) no me lo veo y no había especialistas disponibles, todo estaba cerrado”.

Tras esto acudió al médico, quien le comentó que se rasgó la superficie del ojo, pero con las curaciones no hubo mayores complicaciones, solo la hizo reflexionar sobre el cuidado de la vista y los riesgos de perderla.

“Los especialistas me dijeron que me lo rasgué por una basura que me entró, pero gracias a Dios me lo curaron y todo está bien (...) en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”, finalizó la expareja de Yolanda Andrade.

¿Qué es un infarto ocular y qué lo produce?

El infarto ocular ocurre cuando se obstruye un vaso sanguíneo que permiten la circulación de la sangre en el nervio óptico o en la retina, lo que causa una disminución o interrupción del flujo, informó la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Las señales del infarto ocular son: La pérdida total o parcial de la vista de manera momentánea de forma indolora, visión borrosa, problemas en la visión periférica y complicaciones para distinguir colores.

En caso de tener algunos de estos síntomas se recomienda acudir de manera urgente con un especialista.

A largo plazo, la principal complicación de este padecimiento puede ser la pérdida parcial de la vista de manera permanente.