Alejandra Ávalos defiende a su prima Florinda Meza y su romance con Chespirito: ‘Fue la mujer de su vida’

Alejandra Ávalos defendió a su prima Florinda Meza por las críticas en su contra, mismas que se intensificaron tras el estreno de la serie Chespirito: Fue sin querer queriendo.

Los señalamientos se basan principalmente en que la intérprete de Doña Florinda tuvo participación en la separación de Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños (y de paso terminar su compromiso con el director Enrique Segoviano), según la bioserie.

Tras esto, Ávalos respaldó a su prima y la relación que mantuvo con Chespirito por más de 40 años, tiempo suficiente para que ella la catalogue como ‘la mujer de su vida’.

Alejandra Ávalos es prima de Florinda Meza del lado de la familia paterna. (Foto: Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué opinó Alejandra Ávalos de la relación de Chespirito con Florinda Meza?

La historia de amor de Chespirito con Florinda Meza comenzó a finales de la década de 1970 y coincide en el tiempo con las grabaciones de capítulos de El Chavo del 8.

De acuerdo con Ávalos, la relación era “hermosa” porque se entendía sin la necesidad de emitir palabras, además no le parecen justas las críticas en contra de su prima.

“Ellos tenían una convivencia extraordinariamente hermosa, con la mirada se comunicaban y sabían que quería uno del otro (...) no fue la mamá de los hijos de Chespirito, pero sí la mujer de su vida”, declaró la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Alejandra Ávalos únicamente solicitó respeto para su prima tras los ataques recibidos recientemente y pidió no quitar la estatua de Meza que está en Juchipila, Zacatecas.

“Respeto para la viuda de Roberto Gómez Bolaños, así debe ser, si él estaba en una relación cómodo y duró tanto tiempo, hay que respetar esos acuerdos amorosos de convivencia, para bien o para mal de uno o de otro (...) La estatua es un reconocimiento a su carrera, no a sus acciones”.

Florinda Meza y Chespirito estuvieron juntos hasta la muerte de Roberto Gómez Bolaños. (Foto: Cuartoscuro).

Finalmente, consideró un error que critiquen a Florinda Meza por iniciar un romance con Roberto Gómez Bolaños, porque también lo apoyó en sus proyectos televisivos.

“No se lo merece nadie, es mi familiar y lo único que me da tristeza es que ella, después de dedicar su vida a un hombre y su proyecto, termine con un trato así (...) es un grave error, en este momento resulta que la mala del cuento era Florinda Meza, eso sí no me lo creo”, indicó.

Paty Chapoy defendió a Florinda Meza tras críticas por la serie de Chespirito

Pati Chapoy salió en defensa de Florinda Meza porque no le parece “que la juzguen” por una serie “novelada”.

Aunque la presentadora de Ventaneando respetó el derecho de los hijos de Gómez Bolaños para aprobar la serie Chespirito: Fue sin querer queriendo, de HBO Max, pidió no señalar a la intérprete de ‘La chimoltrufia’ por lo visto en el programa.

“Muchas personas la juzgan mal y solo a ella, creo que si Roberto (Gómez Bolaños) estuviera vivo igual y no estuviera de acuerdo con eso (...) es una fantasía, no deben de tratar de esa forma a Florinda, no se debe”, contó en Ventaneando este 21 de julio.