‘Como mil alfileres’: La vez que Florinda Meza se ‘intoxicó’ en boda de Chantal Andere e hijo de Chespirito

Una historia más de Florinda Meza: La expareja de Roberto Gómez Bolaños, contó que en la boda de Chantal Andere y el hijo de Chespirito, sufrió una especie de ‘intoxicación’ que se sentía como ‘mil alfileres’ en su cuerpo.

La intérprete de Doña Florinda en El chavo del 8 tuvo un accidente a consecuencia de los efectos de este ‘envenenamiento’ que padeció en la celebración.

¿Qué le pasó a Florinda Meza en la boda de Chantal Andere y el hijo de Chespirito?

Chantal y Roberto Gómez Jr. se casaron en 2001, en una fiesta que se llevó a cabo la Ciudad de México, donde Florinda Meza mostró síntomas de una intoxicación.

“Me sentía muy mal porque empecé a sentir como si mil alfileres me picaran el cuerpo, la cara la tenía roja y muy caliente, el corazón lo sentía en las orejas como si tuviera taquicardias terribles, arritmias o lo que fuera, me sentía pésimo en la boda de ‘Robertito’ con Chantal", detalló en una entrevista para La Saga en 2023.

El productor Roberto Gómez Jr. y Chantal Andere, se casaron en 2001. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Debido al ‘calor’ y la incomodidad de la actriz, se levantó al sanitario para despejarse y mojar su cara en agua fría, pero no hubo mejoría, por ello decidió irse del lugar, no sin antes volver a su mesa por unos lentes. Ella sospechó de un ataque cardiaco o una secuela de una fiebre reumática, sufrida años atrás.

“Me fui a echar agua, regresé por la bolsa donde dejé los lentes, las luces de los semáforos estallaban todo el tiempo, no lograba enfocar, pensé que con los lentes iba a mejorar, pero no (...) Una patrulla nos detiene y pensó que bebí, lo negué, expliqué que me sirvieron vino y le di dos tragos nada más”, explicó.

Los elementos de seguridad los escoltaron a su casa, pero al llegar a la residencia, Florinda Meza, quien criticó la serie Chespírito: Sin querer queriendo sufrió un accidente que le ocasionó heridas en el rostro.

Florinda Meza y Chespirito acudieron juntos a la boda de Chantal Andere y Roberto Gómez Jr. en 2001. (Foto: Cuartoscuro).

“Nos escoltaron a casa, yo iba en el asiento de atrás, el vigilante me pidió bajarme, no podía, le expliqué cómo me sentía (...) me traté de bajar y me caí en la cantera, era un estado donde caí en slow motion, no pude meter los brazos, me partí la cara”, explicó Florinda Meza.

Si bien la expareja de Roberto Gómez Bolaños no explicó qué detonó la ‘intoxicación’, reveló que tomó agua mineral con limón en lugar de bebidas alcohólicas.

“Cuando quiero beber siempre pido agua mineral con limón, para decir que es vodka y no me presionen, me ofrecieron tequila, mezcal o vino, les digo es que no es hora para bebida alcohólica”, finalizó la expareja del comediante Chespirito el tema en la plática con Adela Micha.

¿Cuánto duró el matrimonio de Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández?

Chantal Andere y el hijo de Chespirito con Graciela Fernández, comenzaron un noviazgo alrededor de tres años antes de la boda.

Ellos se casaron en 2001 y su matrimonio duró alrededor de 5 años, pues se divorciaron en 2006, la pareja no tuvo hijos y la actriz reveló que terminaron la relación con un mutuo acuerdo.

"Fue de mutuo acuerdo y en santa paz, por fortuna somos personas maduras y tranquilas. (…) la separación se ha dado en buena onda“, publicó la revista People en 2006.