¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con Chespirito? ‘No quiso amar menos a los otros’

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños tuvieron un romance que empezó a finales de la década de los 70 y que duró por más de 30 años, pero nunca procrearon un hijo a pesar de que la actriz así lo deseaba.

Cuando la intérprete de Doña Florinda en El Chavo del 8 conoció a Chespirito, él estaba casado con Graciela Fernández y tenía 6 hijos, a quien Florinda Meza llamó ‘defectos’ en una ocasión.

A pesar de esto, ella deseaba tener un bebé con el creador del Chapulín Colorado, pero nunca pasó porque él “no quería cargar con la culpa de amar menos a los otros”.

Florinda Meza y Chespirito tuvieron un romance por más de 30 años. (Foto: Cuartoscuro).

Florinda Meza revela por qué no tuvo hijos con Chespirito

El nombre de Florinda Meza nuevamente es el protagonista de diferentes polémicas debido al estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, producida por HBO.

Es por eso que fue invitada a diferentes entrevistas y en una de ellas reveló por qué no tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños, el principal problema es que él se hizo la vasectomía, cirugía para impedir la concepción.

“Me hubiera encantado, absolutamente, siempre lo quise, se lo propuse sin insistencia, cuando todavía se podía, en un hospital de California, podían regresarle la vasectomía, estaba bien y a tiempo, pero me dijo que no”, explicó Meza en una entrevista para De primera mano, publicada en junio de 2025.

Sin embargo, no fue la única razón que le dio el comediante Chespirito para no tener hijos, también le explicó que un nuevo bebé podría tener problemas con el resto de su familia.

“A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y que él no podía cargar con la culpa de amar menos a los otros y otra que no quería conflicto entre los medios hermanos porque no iba a soportar que lastimaran a este bastardo que iba a ser su adoración, que no lo pusiera en esa posición”.

En una entrevista para Despierta América, Meza aseguró que Gómez Bolaños le confesó que si tenía un hijo con ella “lo iba a amar más” que a los demás.

Florinda Meza precisó el motivo por el que no tuvo hijos con Chespirito. (Foto: Instagram @florindamezach1)

Florinda Meza, expareja de Chespirito, reveló que en su momento no le importó si tenía hijos con él o no porque “se enamoró” y sabía que en su relación con Gómez Bolaños no iba a convertirse en mamá.

“Él me contestó algo que cuando lo hablé con mi psicóloga me dijo que no era una respuesta romántica, al contrario, muy egoísta, yo no lo veo así, yo lo amaba así y me uní a él a expensas de saber que no tendríamos hijos (...) Me cortejó, caí por el romance y porque me enamoré, si hubo egoísmo por él, seguro también lo hubo por el mío, él me amó con su 100%”, finalizó.

¿Qué dijo Florinda Meza de los hijos de Chespirito?

Florinda Meza llamó ‘defectos’ a los hijos de Chespirito en una entrevista para el programa chileno Pasiones en el 2004: "Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa (...) Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto", dijo.

Recientemente, tuvo una charla con Pati Chapoy donde aseguró que la relación con la familia de Roberto Gómez Bolaños mejoró con el paso de los años, hasta indicó que ellos olían igual que Chespirito: “Saben igual y huelen igual que Roberto, Paulina, Graciela y Tere huelen igualito que Roberto, aunque se pongan perfumes