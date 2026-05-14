‘Ya no deja ser gasolinero’: Sector enfrenta cambios profundos por presión regulatoria

La industria gasolinera en México atraviesa una de las etapas más complejas y trascendentes de su historia (Foto: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO)

La industria gasolinera en México atraviesa una de las etapas más complejas y trascendentes de su historia debido a la convergencia de nuevos marcos regulatorios, presión sobre márgenes de ganancia, cambios tecnológicos y mayores exigencias de los consumidores, advirtió Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.

Durante la inauguración de la convención nacional del organismo realizada en Mérida, Yucatán, el dirigente del gremio señaló que el sector enfrenta un entorno de transformación estructural que obliga a replantear el modelo de negocio de las estaciones de servicio en el país.

“Estamos frente a una etapa de transformaciones profundas donde convergen nuevos marcos regulatorios, presiones sobre márgenes, cambios tecnológicos, exigencias ambientales, retos de seguridad y de combate a la informalidad y un mercado muy dinámico”, dijo.

Precio del combustible afecta a empresarios gasolineros

El presidente de Onexpo reconoció que los acuerdos voluntarios para contener el precio de las gasolinas han generado tensiones operativas para los empresarios gasolineros, particularmente en regiones donde los costos logísticos son más elevados.

“Hemos mantenido una postura de respeto, con responsabilidad y cautela al sostener que los acuerdos para precios máximos entrañan límites operativos y temporales muy complicados para las estaciones de servicio”, dijo.

Añadió que es indispensable el análisis oportuno y la aplicación de mecanismos compensatorios que hagan sostenibles y perdurables los acuerdos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en la actualidad solamente el 31.2 por ciento de las gasolineras del país cumple con el acuerdo de mantener el precio máximo del diésel en 27 pesos por litro.

Asimismo, Félix Robelo alertó que un exceso de regulación o la falta de certidumbre jurídica puede terminar afectando las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura energética.

“Si la regulación incrementa costos sin traducirse en simplificación operativa, se afecta la capacidad de inversión”, señaló. Además, advirtió que “cuando por cualquier causa se debilita la certidumbre en las reglas del juego se frenan proyectos, y se afecta la creación de infraestructura y la generación de empleo”.

Otro de los desafíos identificados por el organismo es la competencia desleal y el mercado ilícito de combustibles, fenómenos que, según Onexpo, deterioran la rentabilidad de las empresas que sí cumplen con las disposiciones regulatorias.

“Si persiste la competencia desleal o el mercado ilícito, se distorsiona la rentabilidad de quienes sí cumplimos y acatamos el marco legal en vigor”, indicó Félix Robelo.

En el evento también participaron representantes del gobierno federal y del sector empresarial. Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, destacó mediante un videomensaje que el gobierno y el sector privado han trabajado conjuntamente para contener el precio de las gasolinas y estabilizar el mercado.

Por su parte, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, pidió reducir la sobrerregulación y generar mejores condiciones para los negocios familiares vinculados al sector gasolinero. “Que me hagan la vida más fácil, que la regulación sea más fácil de todo. Que no exista sobrerregulación, que es un sinónimo de corrupción”, afirmó.