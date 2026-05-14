Oyuki Ramírez, magistrada en Zacatecas, muere tras un ataque de abejas en un evento deportivo

Un enjambre de abejas acabó con la vida de la magistrada Oyuki Ramírez, del Poder Judicial de Zacatecas.

La magistrada Oyuki Ramírez Burciaga falleció este martes 12 de mayo, luego de permanecer nueve días hospitalizada tras sufrir un ataque de abejas durante un torneo deportivo en el municipio de Guadalupe.

La funcionaria judicial, de 45 años, resultó gravemente herida el pasado 3 de mayo cuando un enjambre atacó a asistentes que se encontraban en una unidad deportiva.

De acuerdo con reportes y testimonios, Ramírez Burciaga intentó proteger a su hijo de tres años cubriéndolo con un suéter y posteriormente auxilió a su padre, lo que la dejó expuesta a múltiples picaduras en el torso y el rostro.

De acuerdo con los reportes, Paramédicos de Protección Civil relataron que la magistrada buscaba desesperadamente llegar hasta donde se encontraba su hijo mientras era resguardada por bomberos. El menor fue puesto a salvo y entregado posteriormente a familiares.

Tragedia de la muerte de Oyuki Ramírez comosiona a Zacatecas

Tras el ataque, la magistrada fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatecas, donde presentó un choque anafiláctico derivado de las picaduras. Su estado de salud se deterioró en los días posteriores y tuvo que ser intubada.

El incidente dejó al menos 11 personas afectadas, cinco de ellas hospitalizadas debido a la gravedad de las lesiones. Incluso paramédicos y rescatistas sufrieron decenas de picaduras durante las labores de auxilio.

La muerte de la magistrada generó conmoción en Zacatecas. El Poder Judicial del Estado de Zacatecas expresó su “consternación por la irreparable pérdida” y envió condolencias a su familia. También el gobernador David Monreal Ávila manifestó solidaridad con los familiares de la funcionaria.

Ramírez Burciaga llevaba menos de un año como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, tras haber sido electa en el proceso judicial de 2025.

Antes de asumir el cargo, se desempeñó como secretaria proyectista y acumulaba más de 20 años de trayectoria dentro del Poder Judicial estatal.

¿Qué es un choque anafiláctico?

El choque anafiláctico es una reacción alérgica grave, multisistémica y potencialmente mortal que ocurre rápidamente, minutos u horas, tras la exposición a un alérgeno.

Este cuadro médico provoca un colapso cardiovascular y respiratorio, manifestándose con urticaria, dificultad para respirar, vómitos y caída de tensión.

El choque anafiláctico equiere atención médica de emergencia inmediata.