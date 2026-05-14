‘Que no quede ni un hueso’: Las muertes de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que ahora niega en su nueva carta

'El Chapo' Guzmán está relacionado con múltiples ataques y hechos violentos.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán volvió a pedir su extradición a México, ahora bajo el argumento de que nunca cometió crímenes contra los estadounidenses y que fue culpado de asesinatos que no cometió, pero, ¿qué tan cierto es eso?

La carta dirigida al juez Brian Cogan insiste que el líder del Cártel de Sinaloa supuestamente fue sentenciado únicamente con pruebas de testigos colaboradores, por lo que el veredicto unánime fue “incorrecto”.

Además, insiste que “el Gobierno mexicano dañó a gente con armas y además los mató culpándome a mí”, con lo que negó algunas de las acusaciones que lo vinculan con asesinatos.

Sin embargo, ‘El Chapo’ Guzmán está rodeado de historias relacionadas con masacres, torturas y asesinatos a rivales del crimen organizado.

Algunas de las muertes más impactantes a las que está ligado ‘El Chapo’ Guzmán

Algunos de los testimonios contra ‘El Chapo’ Guzmán, dadas a conocer en su juicio en 2019, revelan que, bajo su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, fue responsable de múltiples hechos violentos.

Uno de ellos fue relatado por Vicente Zambada Niebla, ‘Vicentillo’, hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien contó cómo en 2004 ‘El Chapo’ ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, conocido como el ‘Niño de Oro’ y hermano de Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’.

Tras obtener el respaldo del ‘Mayo’ Zambada para asesinarlo, ‘El Chapo’ mandó a un sicario identificado como ‘El Negro’ para matar a Rodolgo Carrillo Fuentes.

Dicho ataque ocurrió en un centro comercial, donde ‘El Niño de Oro’ estaba junto con su esposa, Giovanna Quevedo Gastélum.

El asesinato desató la respuesta del cártel de los Carrillo Fuentes, quienes asesinaron a uno de los amigo cercanos de Guzmán Loera.

Otro de los testimonios en el juicio del ‘Chapo’ vino a través de Isaías Valdez, alias ‘Memín’, un operador del Cártel de Sinaloa que narró el asesinato de tres de los rivales de Guzmán Loera.

En 2006, en la localidad de Bastantitas, Durango, ‘El Chapo’ recibió a un miembro de los Arellano Félix, mismo que llegó en avión y fue enviado por ‘El Mayo’ Zambada.

El hombre ya venía torturado, con el cuerpo quemado y marcas de encendedor de auto, a lo que ‘El Chapo’ se cuestionó: “¿Por qué nos han mandado a un cabrón así?“.

Luego de días, el integrante de los Arellano Féliz fue llevado a un gallinero, para que ‘El Chapo’ ordenara sacarlo y que su gente cavara un hoyo donde sería enterrado.

Guzmán Loera puso una pistola chica, de calibre 25, en la nuca del rival, y mientras le respondía le disparó y dejó al hombre morir en lo que sería su tumba, luego de días de tortura.

Un año después, en 2007, ‘El Chapo’ recibió a dos integrantes de Los Zetas de parte de Dámaso López, ‘El Licenciado’.

Joaquín Guzmán Loera pidió que los encerrara en una cabaña donde guardaban pasto para ganado, y ordenó a sus hombres que empezaran a ‘calentar’ a Los Zetas a golpes para que dieran información.

Más tarde, fueron llevados a un monte, donde ‘El Chapo’ comenzó a golpearlos.

‘Memín’ reveló además que el líder del Cártel de Sinaloa les golpeó hasta quebrarles sus huesos mientras les preguntaba cómo podían trabajar para Los Zetas y traicionarlo.

Luego de tres horas y golpes, pidió que abrieran un hoyo en la tierra para después echar troncos y prender una hoguera.

Las víctimas fueron llevadas a dicha hoguera, donde ‘El Chapo’ les disparó en la cabeza con una escopeta, para finalmente dar la orden de “que no quede ni un hueso”, mientras los integrantes de los Zetas eran incinerados.

Con información de El País.