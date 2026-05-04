‘El Chapo’ implora su extradición a México: ‘Solicito que se respeten mis derechos’, pide en carta a juez

Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York su extradición a México, luego de haber sido declarado culpable en 2019 por diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con una carta escrita a mano el pasado 23 de abril y dada a conocer por la corte, Guzmán Loera aseguró que se encuentra “luchando por una extradición a México”. En el documento, dirigido al tribunal de distrito de Brooklyn, el exlíder del Cártel de Sinaloa pidió que se respeten sus derechos legales.

“Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal”, escribió.

¿Qué dice la carta que ‘El Chapo’ Guzmán envió a la corte de Brooklyn?

En la misiva, Guzmán también argumenta que existe “evidencia contundente que no fue probada” en su caso, por lo que considera que este debería ser desestimado. Asimismo, señala que busca “un trato igualitario ante la ley” en el proceso de apelación.

“Estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México. He escrito varias cartas sobre la equidad de mi apelación […] Esta es una carta formal sobre mi petición a los tribunales respecto a la evidencia contundente que no fue probada para que mi caso sea desestimado”, se lee en el texto.

El narcotraficante también pidió que se le devuelvan sus derechos para regresar a su país y buscar cambios ante lo que considera una violación de su veredicto, con el objetivo de obtener justicia bajo las leyes federales.

Finalmente, planteó la posibilidad de que autoridades de ambos países colaboren en la elaboración de políticas que faciliten su regreso a México, y agradeció al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn por considerar su solicitud.

En 2019, ‘El Chapo’ fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en Estados Unidos.

En concreto, el jurado consideró culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

En otra carta publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, ya pidió al tribunal “una cláusula de extradición” para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, “de abusar de la política judicial” y basarse en pruebas “inexactas”

Con información de EFE