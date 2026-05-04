Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar: ¿Qué día de mayo te toca, según tu apellido?

Los pagos de la Pensión del Bienestar se harán del 4 al 27 de mayo, según el calendario publicado.

Para festejar a las madrecitas: El Gobierno de México publicó el calendario de pagos para la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar del bimestre mayo-junio.

Leticia Ramírez, nueva secretaria del Bienestar tras la salida de Ariadna Montiel (la nueva presidenta de Morena), destacó que la administración de Claudia Sheinbaum invertirá 104 mil 768 millones de pesos para los depósitos de los programas de Bienestar del Gobierno, que también incluye apoyos para personas con discapacidades.

Los pagos de los programas sociales se depositan de manera directa a las Tarjetas del Bienestar, por lo que el Gobierno pide a los beneficiarios que denuncien si alguna persona trata de actuar como intermediario para la distribución de los recursos.

¿Cuándo arranca el pago de 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario de pagos presentado en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum, los depósitos comenzarán desde este mismo lunes 4 de mayo con los beneficiarios que tengan apellidos que inicien con la letra A.

Según la organización de la Secretaría del Bienestar, no habrá depósitos de la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar durante los fines de semana.

Este es el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Este calendario de pagos de mayo también aplica para el apoyo que se da a niñas y niños con discapacidad y a madres trabajadoras.

Pensiones del Bienestar del Gobierno: ¿De cuánto son los pagos?

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa creado por la presidenta Sheinbaum para este sexenio, el depósito subió de 3 mil a 3 mil 100 pesos para 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar se reparte a mexicanas de 60 a 64 años. Cuando cumplan 65 años, serán integradas de forma automática al padrón de la Pensión del Bienestar, explicó el Gobierno.

En el caso de la Pensión del Bienestar, la Constitución establece que debe incrementarse año con año tomando como base el dato de inflación. Para 2026, el depósito subió de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos.

¿Qué ventaja tiene retirar el apoyo en el Banco del Bienestar?

El principal beneficio es que las sucursales del Banco del Bienestar no cobran comisión por el retiro de dinero a los beneficiarios.

La Secretaría del Bienestar remarcó que no es necesario sacar todo el pago de la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar en un solo día.

“Los beneficiarios pueden utilizar la Tarjeta del Bienestar como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago”, señala la Secretaría del Bienestar en su sitio de internet.

Si quieres ubicar dónde está el Banco del Bienestar más cercano a tu domicilio, puedes entrar al sitio directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx. Elige el estado y municipio en el que te localizas para que el sistema te muestre la dirección de la sucursal correspondiente.