Pensión del Bienestar abre registro esta semana: Calendario de inscripciones del 27 de abril al 3 de mayo

Será la próxima semana cuando la Secretaría del Bienestar publique el nuevo calendario de pagos de los programas sociales.

El Gobierno de México está cerca de publicar su calendario de pagos de programas sociales de mayo, pero antes abrirá un periodo de registro para las personas adultas mayores que ya cumplieron la edad requerida para recibir la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, anunció que el registro de las pensiones del Bienestar está abierto desde este mismo lunes 27 de abril.

La funcionaria recordó a los interesados que pueden consultar dónde está su módulo del Bienestar más cercano en la dirección electrónica ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

Registro de la Pensión del Bienestar inicia esta semana

Como se hace usualmente, la Secretaría del Bienestar hará los registros de los nuevos beneficiarios para los programas sociales con base en el primer apellido.

Las inscriciones comienzan con las personas que ya cumplieron 65 años, para la Pensión del Bienestar, o 60 años para la Pensión Mujeres Bienestar cuyos apellidos paternos inician con las letras A, B y C.

Por esta ocasión, el registro para la Pensión del Bienestar estará abierto toda la semana, incluyendo el domingo. El calendario queda de la siguiente manera:

¿Qué documentos necesitas para registro de la Pensión del Bienestar?

Los módulos del Bienestar atenderán a las personas adultas mayores en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Las personas adultas mayores o sus auxiliares deben presentar los siguientes documentos para la inscripción:

Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento. Los datos deben ser legibles.

Recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial no mayor a 6 meses .

. Teléfono para que te contacte. Puede ser el de tu celular o el de casa.

Ariadna Montiel ha estado al frente de la Secretaría del Bienestar durante los gobiernos de AMLO y Sheinbaum (Especial)

Para 2026, la Pensión del Bienestar tiene un presupuesto de cerca de 526 mil millones de pesos, mientras que el apoyo para mujeres de entre 60 a 64 años, un programa creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuenta con una partida de casi 57 mil millones de pesos.

Una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ‘blindó’ a los programas del Bienestar y también estableció que estos deben aumentar año con año. Para 2026, la Pensión del Bienestar consta de un apoyo de 6 mil 400 pesos, y la Pensión Mujeres Bienestar da 3 mil 100 pesos cada bimestre.

Se espera que sea la próxima semana cuando la secretaria Ariada Montiel anuncie el nuevo calendario de pagos de ambas pensiones en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum.