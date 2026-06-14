Quintana Roo, entre las tres entidades del país con mejor calificación financiara otorgada por Fitch Ratings

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que la calificadora internacional Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Quintana Roo de “A” a “A+”.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que la calificadora internacional Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Quintana Roo de “A” a “A+”, lo que significa mayor confianza para la atracción de más inversiones y mayores recursos para darle a los quintanarroenses más obra pública y mejores condiciones para transformar su vida.

Fitch Ratings ubica a Quintana Roo entre las tres únicas entidades del país, de 27 que evalúa, con perspectiva positiva otorgada que también refleja una alta probabilidad de que la calificación continúe mejorando en el corto plazo, derivado de la evolución favorable de sus indicadores financieros y operativos. Las otras entidades son Baja California y Baja California Sur.

En tan solo cuatro años, Fitch Ratings ha elevado la calificación crediticia de Quintana Roo en cinco niveles, hasta ubicarla actualmente en “A+” con perspectiva positiva. Se trata de la calificación más alta alcanzada por Quintana Roo desde que Fitch Ratings inició su evaluación en el año 2000.

De este modo, la calificadora reconoce que Quintana Roo es una entidad con finanzas sólidas y una gestión responsable, fortaleciendo la confianza de inversionistas y organismos financieros, así como da certeza a los ciudadanos de mejores condiciones para impulsar obras, infraestructura, servicios públicos y programas que favorezcan el bienestar de las familias quintanarroenses.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este resultado es reflejo del trabajo de un gobierno diferente, honesto, transparente y cerca de la gente, priorizando siempre el bienestar de las y los quintanarroenses.

Estos avances han sido impulsados desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por Martha Parroquín Pérez, mediante acciones orientadas al fortalecimiento de la recaudación, la eficiencia en el ejercicio del gasto y la consolidación de finanzas públicas sanas.