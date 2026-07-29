Karely Ruiz sufre intento de secuestro en NL; hombres armados entraron al domicilio de la influencer

La influencer Karely Ruiz y su pareja habrían sido víctimas de un presunto robo con violencia e intento de secuestro durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocuerrieon alrededor de las 4:00 horas en el domicilio de la creadora de contenido, ubicada cerca del cruce de las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira, en la colonia Las Puentes, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

¿Qué sabemos del intento de secuestro y robo a la influencer Karely Ruiz?

Según la información preliminar, Karely Ruiz, creadora de contenido para adultos, se encontraba dormida cuando varios hombres encapuchados y presuntamente armados irrumpieron en su domicilio con la intención de robar y privarla de la libertad.

Karely Ruiz y su pareja, detalló El Norte, habrían intentado impedir que los agresores se llevaran diversas piezas de joyería con un valor aproximado de 200 mil pesos, por lo que ambos fueron golpeados por los delincuentes.

Elementos de la Policía Municipal arribaron minutos después al domicilio, donde localizaron a la pareja herida, ya que los responsables habían escapado. En el inmueble también encontraba una menor de edad, al parecer la hija de la influencer, quien permanecía en una de las habitaciones al momento de los hechos.

Posteriormente acudieron agentes de la Policía Ministerial para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó la recolección de indicios con el fin de esclarecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas. Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de la influencer y de su pareja tras la agresión.

Las indagatorias continúan y las autoridades analizan las evidencias recabadas en el lugar, así como posibles grabaciones de cámaras de videovigilancia que ayuden a identificar a los responsables.