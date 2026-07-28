Caso Dafne: Cinco escuelas ofrecen educación militarizada en Tamaulipas

Varias escuelas en Tamaulipas ofrecen educación militarizada y están registradas en la Secretaría de Educación estatal.

VICTORIA, Tam.- Al menos cinco escuelas de educación básica y media superior ofrecen en Tamaulipas un modelo de formación promocionada como “militarizada”, aunque solo tres de estos planteles aparecen con una clave registrada en el Sistema Integral de Información Educativa (SIIE) de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

La situación sobre escuelas ‘militarizadas’ será revisada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que su titular, Mario Delgado Carrillo, informó que en Tamaulipas fueron detectadas cinco escuelas que ofrecen este tipo de educación.

La revisión de estas escuelas de modelo ‘militarizado’ sucede luego de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años cuyo fallecimiento es investigado, tras pasar unos días en un campamento de la Academia Doenitz en Ciudad Madero.

Mario Delgado señaló que se revisarán los permisos de operación de estos planteles, al advertir que la modalidad educativa “militarizada” no está autorizada por la SEP ni por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Escuelas ofrecen educación militar en Tamaulipas

El caso de la adolescende Dafne Zapata Quintos es revisado bajo el protocolo de feminicidio, tras su muerte en instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Esta academia cuenta con dos claves registradas ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para impartir educación básica; en el nivel primaria aparece con la clave 28PPR0212K. De acuerdo con el SIIE, ofrece únicamente quinto y sexto grado, con dos alumnos registrados en total.

El plantel reporta un docente de educación física, uno de idiomas y otro de educación artística.

Para secundaria, la Academia Doenitz cuenta con la clave 28PST0049L, correspondiente a los tres grados de este nivel, con un total de 14 alumnos y un promedio de cinco docentes frente a grupo.

En ambos niveles aparece Alfonso del Ángel Castellanos como director del plantel, según el SIIE.

En Altamira se encuentra el Colegio Militarizado Cadete Juan Escutia, que ofrece educación secundaria y aparece registrado en el SIIE con la clave 28PST0057U.

El plantel reporta 37 alumnos distribuidos en los tres grados de secundaria y un promedio de seis docentes frente a grupo.

La directora registrada es Martha Lilia Cristóbal Fermín.

También en Altamira funciona el Colegio Militarizado Niños Héroes, que ofrece educación primaria. Sin embargo, en la consulta realizada al Sistema Integral de Información Educativa de la SET no se localizó una clave correspondiente a este plantel.

Tras darse a conocer el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, el Colegio Militarizado Niños Héroes publicó un comunicado para aclarar que los hechos en los que murió la adolescente no ocurrieron en sus instalaciones.

“Les invitamos a verificar la información antes de compartirla y a evitar la difusión de datos incorrectos que puedan generar confusión o afectar injustamente el trabajo y la reputación de nuestra institución”, señaló el colegio en una publicación difundida a través de su página de Facebook.

El plantel también llevó a cabo, del 11 al 24 de julio, un campamento de verano con actividades como rappel, camping, experiencias al aire libre y reforzamiento de español y matemáticas, entre otras.

En Reynosa funciona el Colegio Militarizado Calmecac A.C., ubicado en la colonia Lomas de Real Jarachinas Norte.

El plantel ofrece educación primaria en un horario de 8:00 a 16:00 horas; secundaria de 7:00 a 18:00 horas, y preparatoria de 7:00 a 15:00 horas.

La institución también inició un campamento de verano dirigido a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, con actividades como box, natación, deportes e instrucción de tipo militar.

Sin embargo, durante la consulta al SIIE de la SET no se localizó una clave de educación correspondiente a este colegio.

También en Reynosa se encuentra el Bachillerato Militarizado Reynosa, ubicado en la colonia Obrera. Este plantel cuenta con la clave 28ECT0003J de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y tiene como director a Tomás Blanco de León.

A través de su página de Facebook, la institución difundió información y fotografías correspondientes a la sexta generación 2023-2026, así como actividades relacionadas con el examen físico aplicado a aspirantes de nuevo ingreso.

“Esta evaluación permite valorar su condición física, disciplina, esfuerzo y compromiso, cualidades esenciales para formar parte de nuestra institución”, señala una de las publicaciones.

En Matamoros se promociona el Colegio Militarizado Soldados de México; sin embargo, de acuerdo con la información disponible, se trata de un centro dedicado a actividades de formación y disciplina de tipo militar y no a la impartición de educación formal.

Por esta razón, no cuenta con un reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) como institución educativa.