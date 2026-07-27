¿Para qué habría contratado Marina del Pilar a un exagente del FBI? Esto dicen los audios filtrados

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, habría contratado a un agente del FBI (Cuartoscuro) FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló en una conversación difundida por el periodista Héctor de Mauleón que contrató a un exagente del FBI identificado como Juan Sandoval para atender asuntos relacionados con la cancelación de su visa estadounidense y explorar las vías legales para recuperar el documento migratorio.

Los audios, cuya fecha corresponde a diciembre de 2025, forman parte de una serie de mensajes en los que la mandataria hace referencia a personas que, según sus propias palabras, fungían como agentes o intermediarios con conocimiento del sistema estadounidense.

Marina del Pilar contrató a un exagente del FBI en San Diego

En la conversación difundida, Marina del Pilar pregunta a un intermediario si conoce a Juan Sandoval. Tras recibir una respuesta afirmativa, la gobernadora señala: “Estuvo trabajando en el FBI”.

Más adelante, solicita autorización para compartir el número telefónico del intermediario con uno de sus asesores. Al ser cuestionada sobre quién era la persona, responde: “Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté”.

De acuerdo con Héctor de Mauleón, Juan Sandoval es un consultor establecido en San Diego que es conocido en la región fronteriza por ofrecer servicios de asesoría relacionados con autoridades estadounidenses.

El periodista indicó que la contratación del consultor tendría un costo cercano a los 300 mil dólares.

Los mensajes difundidos señalan que la gobernadora buscaba atender el procedimiento de la cancelación de su visa estadounidense mediante asesoría especializada y conocer las alternativas disponibles ante las autoridades migratorias de ese país.

Los audios están relacionados con la cancelación de su visa

Según la información difundida por el periodista, las conversaciones corresponden al periodo en el que Marina del Pilar intentaba obtener información sobre los motivos que derivaron en la cancelación de su visa de turista.

En otro fragmento de los mensajes, la mandataria expresa su inconformidad respecto al manejo del asunto por parte de terceros y sostiene que el tema debía ser atendido por sus abogados.

“Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados”, se escucha decir en los audios dados a conocer.

Semanas antes de la publicación de las conversaciones, Marina del Pilar afirmó que los audios difundidos en redes sociales fueron manipulados y calificó las versiones en su contra como dolosas.

Asimismo, aseguró que las llamadas grabadas únicamente abordaban la cancelación de su visa y el trámite para recuperarla. La gobernadora sostuvo que buscó conocer los motivos de la decisión migratoria y explorar las vías legales e institucionales disponibles para atender el procedimiento ante las autoridades estadounidenses.