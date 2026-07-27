Aspirantes marchan contra resultados del examen de la UNAM: ¿Qué dice el pliego petitorio de los alumnos?

La UNAM recibió el pliego petitorio de los aspirantes, que además pidieron mesas de diálogo hasta que se aclare la polémica relacionada con el examen de admisión.

Al grito de “estudiantes sí, tramposos no”, cientos de aspirantes universitarios se manifestaron en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y entregaron un pliego petitorio para revisar criterios de ingreso, esto tras la polémica generada por las acusaciones de presunta trampa en el examen de admisión.

El documento, dirigido al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, así como al Consejo Universitario, las autoridades universitarias y la opinión pública, solicita que el examen de ingreso al nivel licenciatura sea única y exclusivamente de manera presencial.

La petición es “con la finalidad de asegurar la equidad en las condiciones de aplicación, erradicar imponderables tecnológicos ajenos al sustentante y brindar certeza sobre la transparencia del proceso”.

El pliego exige a la UNAM que el examen de admisión presencial también aplique para el proceso de este año, aunque no mencionan explícitamente la solicitud para cancelar el examen realizado en línea y que provocó la polémica.

La UNAM tiene cinco días hábiles para responder a los aspirantes organizados, quienes solicitaron garantías de respeto al debido proceso.

Además, los aspirantes solicitaron mesas de diálogo con la UNAM, a fin de aclarar cualquier reclamo.

¿Qué sigue para el examen de admisión a la UNAM? Esto declaró el rector Leonardo Lomelí

Con la instalación de la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la UNAM 2026, el rector Leonardo Lomelí declaró que se analizarán todas las posibles soluciones ante las irregularidades del proceso, así como los casos en los que hubo posibles trampas.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso (a la UNAM) la oportunidad de acceder a la educación superior”, declaró Lomelí.

La UNAM tiene el objetivo de aclarar qué ocurrió, además de aprender lecciones útiles en conjunto con otras instituciones y así prevenirlas.

Con ello, pidió a los integrantes de la Comisión Técnica que soliciten la información que necesiten, además de que convoquen a las y los funcionarios involucrados que podrían aportar más información.

Por ahora, las inscripciones a la licenciatura de la UNAM están suspendidas, aunque las autoridades declararon que se respetará el lugar de quienes entran por pase reglamentado de la UNAM.