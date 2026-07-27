Rector de la UNAM advierte: ‘No permitiremos que el acceso se vea afectado por algún tipo de ayuda’

En plena crisis por la suspensión de las inscripciones a licenciatura de la UNAM luego de los problemas detectados en los resultados del examen de ingreso 2026, Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, descartó que el acceso será afectado por aspirantes que tuvieron ayudas ilegales.
Horas después de que inició la marcha de aspirantes de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas agregó que se analizan todas las posibles soluciones luego de que se detectaron problemas en los resultados del examen de ingreso a la UNAM.
“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, señaló el rectoral encabezar la instalación de la Comisión que elaborará un informe técnico del proceso de ingreso a la UNAM.
Lomelí Vanegas explicó que la UNAM está interesada en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara qué pasó y por qué pasó, así como en buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo a la educación superior que imparte la UNAM.
Señaló que también tienen el objetivo de aprender lecciones útiles, no solo para la UNAM, sino para el conjunto de instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas.
¿Quiénes están en la Comisión Técnica para la revisión de los resultados del examen de la UNAM 2026?
El rector de la UNAM encabezó la instalación de la Comisión que analizará los resultados del examen de ingreso a la UNAM 2026 y señaló: “Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”.
Leonardo Lomelí explicó que es importante que la Comisión dé resultados en los próximos días, con el objetivo de establecer una ruta que atienda el tema y dar certidumbre a los miles de jóvenes aspirantes que en este momento esperan una respuesta.
Ellos analizarán el examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM
A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los perfiles de las 16 personas que se encargarán de la revisón solicitada por el rector.
Entre los perfiles seleccionados se encuentran investigadores eméritos, especialistas en educación, directores, coordinadores, entre otros.
Las 16 personas que analizarán el examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM son:
- Carlos Arámburo de la Hoz: Bioquímico e Investigador Emérito. Se ha desempeñado como coordinador de la Investigación Científica, director general de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y director del Instituto de Neurobiología en la UNAM.
- Eduardo Backhoff Escudero: Psicólogo educativo. Exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Preside el Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C., es especialista en evaluación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
- Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica): Doctor en Biotecnología e Ingeniero Químico. Profesor e Investigador Emérito. Fue secretario general de la UNAM, director de la Facultad de Química e integrante de la Junta de Gobierno.
- Héctor Benítez Pérez: Ingeniero Mecánico Eléctrico. Fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y actualmente se desempeña como director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad.
- Alejandro Frank Hoeflich: Físico. Fue director del Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, actualmente es Investigador Emérito y Miembro de El Colegio Nacional.
- María Soledad Funes Argüello: Bióloga. Ha sido directora del Instituto de Fisiología Celular y, actualmente, es Coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM.
- Ruth Selene Fuentes García: Actuaria. Coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias; cuenta con un doctorado en Ciencias con especialidad en probabilidad y estadística.
- Alma Maldonado Maldonado: Pedagoga. Ha sido profesora asistente del Centro de Estudios de Educación Superior en la Universidad de Arizona y actualmente es investigadora Cinvestav 3C.
- Ramsés Humberto Mena Chávez: Actuario. Investigador Titular C y Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la máxima casa de estudios.
- Pablo Pruneda Gross: Abogado. Titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM. Fue coordinador de la Comisión de Análisis Normativo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
- Lucía Guadalupe Monroy Cazorla: Psicóloga. Se ha desempeñado como directora general adjunta de los Exámenes de Ingreso, así como directora general adjunta Técnica y de Investigación en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
- Alejandro Pisanty Baruch: Químico. Fungió como coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Ha sido participante en organismos internacionales de gobernanza de Internet.
- Juan José Rivaud Gallardo: Matemático. Fue Director Ejecutivo de Infotec, perteneciente al entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y actualmente es director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.
- Roberto Rodríguez Gómez: Sociólogo. Ha sido investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Sociales y Director del Programa Universitario de Estudios Sobre Educación Superior de la UNAM.
- Elisa Speckman Guerra: Historiadora. Presidenta del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), miembro de la Academia Mexicana de la Historia y directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional.
- Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica): Abogado. En su trayectoria destaca haber sido secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Actualmente es Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.