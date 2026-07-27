Rector de la UNAM advierte: ‘No permitiremos que el acceso se vea afectado por algún tipo de ayuda’

El rector Leonardo Lomelí aseguró que se analizarán todas las opciones en la revisión de los resultados de la JUNAM 2026.

En plena crisis por la suspensión de las inscripciones a licenciatura de la UNAM luego de los problemas detectados en los resultados del examen de ingreso 2026, Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, descartó que el acceso será afectado por aspirantes que tuvieron ayudas ilegales.

Horas después de que inició la marcha de aspirantes de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas agregó que se analizan todas las posibles soluciones luego de que se detectaron problemas en los resultados del examen de ingreso a la UNAM.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, señaló el rectoral encabezar la instalación de la Comisión que elaborará un informe técnico del proceso de ingreso a la UNAM.

Lomelí Vanegas explicó que la UNAM está interesada en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara qué pasó y por qué pasó, así como en buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo a la educación superior que imparte la UNAM.

Señaló que también tienen el objetivo de aprender lecciones útiles, no solo para la UNAM, sino para el conjunto de instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas.

¿Quiénes están en la Comisión Técnica para la revisión de los resultados del examen de la UNAM 2026?

El rector de la UNAM encabezó la instalación de la Comisión que analizará los resultados del examen de ingreso a la UNAM 2026 y señaló: “Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”.

El rector Leonardo Lomelí encabezó la instalación de la Comisión Técnica que revisará los resultados del examen de la UNAM 2026. (UNAM)

Leonardo Lomelí explicó que es importante que la Comisión dé resultados en los próximos días, con el objetivo de establecer una ruta que atienda el tema y dar certidumbre a los miles de jóvenes aspirantes que en este momento esperan una respuesta.

Ellos analizarán el examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los perfiles de las 16 personas que se encargarán de la revisón solicitada por el rector.

Entre los perfiles seleccionados se encuentran investigadores eméritos, especialistas en educación, directores, coordinadores, entre otros.

Las 16 personas que analizarán el examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM son: