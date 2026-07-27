México, entre los países menos perjudicados por la nueva actualización de aranceles de Trump

México se salvó del impacto de las nuevas políticas arancelarias de Donald Trump.

México quedó entre las economías con menor impacto relativo tras la más reciente reconfiguración de la política arancelaria de Estados Unidos impulsada por el presidente Donald Trump, de acuerdo con un análisis de Global Trade Alert, que concluyó que los productos mexicanos continúan conservando una ventaja competitiva gracias a las exenciones previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El nuevo esquema, que entró en vigor el 24 de julio, sustituyó el recargo temporal de 10 por ciento aplicado bajo la Sección 122 de la legislación comercial estadounidense por nuevos gravámenes específicos bajo la Sección 301, dirigidos a 60 economías por presuntas deficiencias en el combate al trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

Aunque la arquitectura de los aranceles cambió de un esquema prácticamente uniforme a uno diferenciado por país, el nivel arancelario promedio ponderado de Estados Unidos apenas pasó de 11.0 a 11.2 por ciento, según los cálculos de Global Trade Alert. La diferencia radica en que ahora algunos países enfrentan mayores cargas, mientras otros conservaron ventajas comerciales.

En ese contexto, México aparece como uno de los países con mejores condiciones relativas para mantener el acceso al mercado estadounidense, debido a que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedaron excluidas de los nuevos gravámenes.

¿Por qué México fue uno de los menos afectados por los aranceles de Trump?

El reporte “The US tariff level barely moves as Section 122 lapses as two Section 301 duties take its place”, elaborado por Global Trade Alert, señala que aproximadamente 65 por ciento de las importaciones estadounidenses procedentes de las economías alcanzadas por los nuevos aranceles quedó completamente excluido del pago adicional.

Entre esas exclusiones destacan los bienes que cumplen con el T-MEC, lo que permitió que México y Canadá conservaran la ventaja comercial que ya mantenían frente a otros exportadores.

Los autores del análisis explican que, mientras el nuevo sistema amplía las diferencias entre países, México mantiene una posición favorable porque sus exportaciones elegibles continúan beneficiándose de las preferencias comerciales del acuerdo regional.

China y Brasil, entre los mayores perjudicados

El contraste es evidente con otras economías.

Global Trade Alert estima que el arancel promedio aplicado a las importaciones procedentes de China aumentó hasta 27.2 por ciento, mientras que el de Brasil alcanzó 17.7 por ciento, convirtiéndose en dos de los principales afectados por la nueva política comercial estadounidense.

Reuters informó que los nuevos gravámenes de 10 y 12.5 por ciento abarcan alrededor de 99.4 por ciento de las importaciones estadounidenses provenientes de las 60 economías investigadas bajo la Sección 301, aunque existen numerosas exclusiones para productos estratégicos y mercancías protegidas por acuerdos comerciales como el T-MEC.

La ventaja de México depende del cumplimiento del T-MEC

El estudio subraya que la ventaja mexicana no es absoluta.

Las exportaciones únicamente conservan ese beneficio cuando cumplen con las reglas de origen establecidas en el T-MEC. Los bienes que no califican bajo ese régimen pueden enfrentar un tratamiento distinto conforme a la legislación comercial estadounidense.

Asimismo, Global Trade Alert advierte que el nuevo sistema vuelve a generar diferencias en el acceso relativo al mercado estadounidense, aunque México y Canadá permanecen entre los países con mejores condiciones competitivas tras la actualización arancelaria.