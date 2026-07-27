¿Quién es el exagente del FBI que Marina del Pilar contrató? Habría pagado 300 mil dólares por asesorías

Una conversación difundida por el periodista Héctor de Mauleón reveló el nombre del supuesto asesor que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, habría contratado para atender asuntos relacionados con la cancelación de su visa de Estados Unidos.

De acuerdo con los mensajes publicados por Héctor de Mauleón, la mandataria llama al consultor como Juan Sandoval, a quien lo describe como un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En el intercambio de la conversación, Marina del Pilar pregunta a un intermediario si conoce a Sandoval. Cuando éste responde que sí, la gobernadora añade: “Estuvo trabajando en el FBI”.

Posteriormente, la mandataria de Baja California solicita autorización para compartir el número telefónico del intermediario con uno de sus asesores. Al ser cuestionada sobre su identidad, responde: “Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté”.

Según De Mauleón, Juan Sandoval es un consultor establecido en San Diego, ampliamente conocido en la región fronteriza, cuyos servicios de asesoría tendrían un costo cercano a 300 mil dólares.

El periodista explica que la conversación forma parte de una serie de mensajes relacionados con el intento de la gobernadora de buscar acuerdos con autoridades de Estados Unidos mediante personas a las que ella habría descrito como “agentes o intermediarios”.

En otro fragmento de la conversación, Marina del Pilar manifiesta su inconformidad porque el tema no fue atendido directamente por su equipo legal. “Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados”, expresó la gobernadora en los mensajes difundidos.

La conversación es de diciembre de 2025, según las fuentes consultadas.

¿Qué dijo Marina del Pilar sobre las conversaciones y audios filtrados?

Hace unas semanas, la gobernadora Marina del Pilar acusó que las versiones que circulan en su contra son “dolosas”, y que los audios que se viralizaron en redes sociales están “manipulados”.

“Quiero ser clara. Mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, remarcó.

La mandataria ha asegurado que las llamadas grabadas abordan la cancelación de su visa de turista y su posterior trámite para recuperarla: “Como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio, busqué conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento. Eso fue todo”.