¿Quién es y qué hace el infiltrado de ‘La Casa de los Famosos México’? Todo sobre el ‘nuevo formato’

Estos son los detalles del habitante de incógnito dentro de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Lacasadelosfamosos/Freepik)

Durante el estreno de La Casa de los Famosos México 2026, la producción presentó una dinámica inédita para la cuarta temporada del reality. Uno de los habitantes no compite bajo las mismas condiciones que el resto, ya que tiene una misión especial dentro del programa.

Fue Galilea Montijo quien anunció que Fede Vigevani será el primer habitante de incógnito, un participante que debe pasar desapercibido mientras cumple una serie de retos en secreto sin levantar sospechas entre sus compañeros.

Fede Vigevani es un influencer originario de Uruguay. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué hace el habitante de incógnito en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La figura del habitante de incógnito es una de las novedades de esta temporada y no había existido en ediciones anteriores del programa.

Su objetivo es alterar la convivencia dentro de la competencia mediante misiones diseñadas para provocar desorden, romper la rutina de los habitantes de La Casa de los Famosos México y generar situaciones que puedan derivar en conflictos.

Sin embargo, los retos no son elegidos al azar. La producción presenta distintas opciones y es el público el que decide, mediante votación, cuál debe cumplir el participante.

Para completar cada misión, Fede Vigevani debe evitar ser descubierto por el resto de los habitantes, ya que el éxito de la dinámica depende de que mantenga su identidad en secreto.

Galilea Montijo aclaró que esta nueva dinámica es temporal y que el creador de contenido no competirá por el premio millonario de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México.

El primer reto asignado a Fede, quien además es capitán del cuarto Malibú, consistía en esconder el papel de baño. No obstante, la misión duró poco, ya que apenas unas horas después Mariana Ochoa encontró el escondite.

Fede Vigevani es el habitante de incógnito en 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamososmexico)

¿Quién es Fede Vigevani, el habitante de incógnito de ‘La Casa de los Famosos México 4′?

Fede Vigevani es un creador de contenido e influencer uruguayo que ha construido una de las comunidades digitales más grandes de habla hispana gracias a sus videos de retos, bromas y contenido de entretenimiento en YouTube y otras plataformas.

Nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay, inició su carrera en redes sociales hace más de una década y con el paso de los años amplió su presencia en internet hasta superar millones de seguidores. Además de generar contenido para sus canales, ha participado en giras, proyectos audiovisuales y colaboraciones con otros creadores.

¿Cómo quedaron los cuartos de ‘La Casa de los Famosos México 4′?

Durante la gala de estreno, el público eligió mediante votación a los capitanes de cada habitación. Posteriormente, ellos fueron los encargados de seleccionar a los integrantes de sus respectivos equipos y conformar los cuartos de La Casa de los Famosos México 4.

Cuarto Ibiza

Aldo Rendón (capitán)

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Cuarto Tulum

Karina Torres (capitán)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Cuarto Malibú

Fede Vigevani (capitán)

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Lista de participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México reúne a 18 habitantes confirmados: