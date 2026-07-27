Trump celebra regreso de producción automotriz de México a EU

Trump destacó que regrese la producción de autos a EU, tras aplicar aranceles a otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su política comercial y la imposición de aranceles a las importaciones automotrices ya están provocando el regreso de líneas de producción desde México hacia territorio estadounidense, al afirmar que diversas armadoras están relocalizando sus operaciones para evitar el pago de gravámenes.

Durante una visita al complejo de pruebas de General Motors en Michigan, el mandatario sostuvo que la industria automotriz estadounidense atraviesa una etapa de recuperación impulsada por las tarifas impuestas a los vehículos fabricados en el extranjero y presumió que las empresas han comenzado a modificar sus decisiones de inversión.

“Durante años, vieron cómo las empresas trasladaban la producción de Estados Unidos a México... Pero ahora están regresando, y la producción se está moviendo desde México; de hecho, las empresas están trasladando producción de México de vuelta a Estados Unidos”, afirmó.

Trump señaló que durante décadas las empresas trasladaron fábricas fuera de Estados Unidos, particularmente a México, pero aseguró que esa tendencia comenzó a revertirse bajo su administración.

“Toyota, Hyundai y otras empresas están reubicando su producción de vuelta a Estados Unidos. Ford está invirtiendo 3 mil millones de dólares para fabricar piezas de su nueva camioneta en el centro de Michigan”, dijo ante trabajadores y directivos de General Motors.

El presidente estadounidense atribuyó este cambio a la política de aranceles de 25 por ciento aplicada a los automóviles importados y al trato preferencial para los vehículos producidos dentro del país.

“Mi política es sencilla. Si fabricas tu camioneta o tu automóvil en un país extranjero, tienes que pagar por el privilegio de enviarlo a nuestro mercado... Pero si construyes en una fábrica en Michigan o en algún lugar de nuestro país... pagas cero aranceles”, sostuvo.

Trump aseguró que la estrategia ya comienza a reflejarse en mayores inversiones manufactureras.

Destacó que General Motors incrementó en 20 por ciento la producción de camionetas y vehículos utilitarios durante 2026 y que en los últimos dos años ha destinado 9 mil millones de dólares para expandir operaciones en Estados Unidos.

“Están regresando a casa porque, francamente, cuando fabrican aquí, no hay arancel. Realmente no es complicado. Hoy, me enorgullece decir que la industria automotriz está de vuelta, y Estados Unidos está de vuelta”, expresó.

Trump también defendió que su política comercial permitió reducir el déficit con China y fortalecer la manufactura nacional.

Aunque elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en que su objetivo es detener la salida de inversiones hacia el vecino del sur.

“Me encanta que haya un presidente muy amable en México... Pero allá en México... están regresando y la producción se está trasladando desde México”, comentó.