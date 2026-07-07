Toyota muda producción... pero, ¿qué automotriz invertirá 500 mdd en México? Esto adelantó Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó el anuncio de una inversión por 500 millones de dólares en el sector automotriz, tras el anuncio de Toyota de trasladar la producción de su modelo Tacoma de Tijuana a Estados Unidos.

“La Secretaría de Economía recibió la confirmación, luego de gestiones de la presidenta, de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”, leyó la mandataria de un comunicado de la Secretaría de Economía.

La presidenta reiteró su compromiso de garantizar empleo para los mexicanos y atraer nuevas inversiones al país. Por ello, mantendrán comunicación con Toyota; sin embargo, no dio más detalles sobre la empresa automotriz que destinará recursos a México.

En un intento por dar certeza tras el anuncio del fabricante japonés, la mandataria reiteró que la planta de Toyota en Tijuana continuará en operación, ya que el traslado de la producción será gradual hasta 2030. Después de esa fecha, la empresa definirá el futuro de esas instalaciones.

“Toyota México anunció hace unos días que transferiría parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana a los Estados Unidos (...) no ocurrirá de manera inmediata, sino que iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa el análisis del futuro que tendrá la planta en 2030”, leyó durante la mañanera del 7 de julio.

¿Por qué Toyota traslada sus operaciones de México a EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la decisión de Toyota estuviera vinculada a la revisión del T-MEC. La explicación sobre el traslado de parte de su producción señala que responde a “un proceso de reestructuración” a nivel global. En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la decisión a los aranceles impuestos a la industria automotriz.

“Toyota se muda de México a Estados Unidos (¡a Texas!). Un asunto realmente importante. ¡Los aranceles funcionando!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Anteriormente, Toyota anunció una inversión de 10 mil millones de dólares para fortalecer sus operaciones de manufactura en Estados Unidos durante los próximos 10 años.

El mayor fabricante de automóviles del mundo se perfila para superar a General Motors en ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos hacia finales de este año.

La Tacoma, conocida como “Taco” entre los aficionados a las camionetas, es la pick-up mediana más vendida en Estados Unidos y, hasta ahora, se fabrica en dos plantas ubicadas en México.