Mercado apuesta 40 mil mdd a que el dólar se fortalecerá más: ¿Cuánto pierde el peso HOY?

Esta es la cotización del peso mexicano ante el dólar en los mercados este martes 7 de julio.

El peso mexicano anticipa una jornada de pérdidas ante el dólar este martes 7 de julio, mientras el mercado está a la espera de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, prometió restablecer la estabilidad de precios, lo que impulsó las apuestas a favor de subidas de los tipos de interés.

Los operadores se muestran más optimistas respecto a las perspectivas del dólar, impulsados ​​por las apuestas a que los costos de endeudamiento se mantendrán elevados durante un período prolongado, lo que ha generado un repunte de la divisa estadounidense.

Las apuestas a favor de un dólar más fuerte aumentaron a casi 40 mil millones de dólares al 30 de junio, la cifra más alta en más de una década, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Así está el tipo de cambio peso dólar este martes

De acuerdo con Bloomberg, el peso se deprecia 0.65 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.50 unidades, 12 centavos más con respecto al cierre del lunes 6 de julio.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.95 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.98 unidades en ventanillas bancarias.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.50 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.03 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas este martes 7 de julio están el shekel israelí con 1.08 por ciento; el dólar taiwanés con 0.38 por ciento; el real brasileño con 0.36 por ciento; la corona checa con 0.33 por ciento, y la corona sueca con 0.33 por ciento.