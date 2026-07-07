Buque con gas natural se incendia en el estrecho de Ormuz: Ignoró advertencias y lo alcanzó un proyectil

Buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán.

Un buque cargado con gas natural que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada de este martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial.

La televisión estatal iraní aseguró que el buque cisterna de gas natural licuado fue blanco de ataques después de ignorar varias advertencias, aunque no se atribuyó la agresión.

Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que la única ruta segura a través del estrecho es la aprobada por el gobierno iraní, y se sospecha que ha atacado a otros buques que han utilizado una ruta que pasa cerca de la costa omaní.

EU mantendrá negociaciones con Irán para reabrir Ormuz por completo

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Teherán y poner fin permanente a la guerra que Israel y EU iniciaron el 28 de febrero.

Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta después del entierro del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la guerra.

Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron.

¿Qué sabemos sobre el petrolero que se incendió en el estrecho de Ormuz?

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades ya iniciaron una investigación.

La televisión estatal iraní, citando fuentes anónimas, dio a entender que Teherán llevó a cabo el ataque contra un buque cisterna que, según dijo, transportaba gas natural desde Qatar. La República Islámica, sin embargo, no se ha atribuido formalmente el atentado.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas. También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Pero el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo a los transportistas que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.