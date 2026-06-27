Tensión en el estrecho de Ormuz: Un buque petrolero sufre daños al ser alcanzado por un proyectil

La firma taiwanesa Evergreen señaló que el buque Ever Lovely, perteneciente a su filial de Singapur, fue golpeado por un objeto desconocido. (EFE).

Un petrolero ha sufrido daños materiales, sin registrar víctimas, al ser alcanzado por un “proyectil no identificado” en el estrecho de Ormuz, informó este sábado UKMTO, el organismo británico de coordinación y vigilancia de la seguridad marítima para el tráfico comercial.

Según el último parte, el capitán del petrolero comunicó que el buque “fue alcanzado por un proyectil no identificado” y señaló que “la embarcación sufrió daños en el puente de mando, aunque todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo”.

“Por el momento, no se han registrado daños medioambientales”, añadió UKMTO en su nota, donde indica que las autoridades investigan el suceso.

El organismo recomienda además a los buques que transiten por la zona que “lo hagan con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa”.

Este incidente se conoce en un momento de renovadas tensiones en Oriente Medio, con ataques de Estados Unidos e Irán en violación del memorando de entendimiento que ambas partes firmaron el 17 de junio para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

La taiwanesa Evergreen confirma impacto sobre uno de sus buques en el estrecho de Ormuz

En una breve declaración remitida a la bolsa de valores de Taiwán -donde cotiza-, la firma taiwanesa Evergreen señaló que el buque Ever Lovely, perteneciente a su filial de Singapur, fue golpeado por un objeto desconocido mientras navegaba a unas 3,6 millas náuticas de Khwar Naiwah, en Omán.

El citado objeto impactó en el costado de estribor del puente de mando del barco.“Tras una inspección preliminar de la tripulación, se detectaron daños en el alero y en las ventanas de la timonera, sin que se registraran incidencias para las personas, el buque ni la carga”, indicó la compañía.

“El motor principal y los instrumentos de navegación funcionan con normalidad, sin problemas de navegabilidad, y el buque ya ha abandonado con seguridad el estrecho de Ormuz”, agregó.