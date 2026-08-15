¿Cuáles son las razones para la cancelación de una visa de Estados Unidos? Embajada en México aclara

¿Por qué EU puede cancelar una visa? Estas son las razones que explicó la Embajada

La confirmación de Andrés Manuel López Beltrán sobre la revocación de su visa volvió a abrir el debate sobre las posibles razones para retirarle el permiso de entrada a Estados Unidos.

Figuras políticas de oposición señalaron la supuesta existencia de investigaciones contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y gobernadores afirmaron que se trataba de una presunta injerencia de Estados Unidos.

Por ello, la Embajada de EU en México salió a aclarar cuáles son las causas por las que se revoca una visa a cualquier persona y “en cualquier momento a discreción”.

¿Cuáles son las razones por las que EU revoca visas?

David Arizmendi, vocero de la Embajada de EU en México, comentó que existen al menos cuatro razones por las que EU puede cancelar la visa de un particular o funcionario público.

Las “señales” de que el titular del permiso no cumple con los requisitos para conservarla incluyen quedarse más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública de EU, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas.

Aclaró que “no es necesario que exista una condena penal, basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.

El funcionario estadounidense recordó que la visa “es un privilegio, no un derecho” y que, al igual que otros países, EU decide quién puede ingresar a su territorio bajo las razones que se mencionan arriba.

‘Andy’ López Beltrán niega evidencia sobre actividades delictivas

En la carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde ‘Andy’ López Beltrán hizo público el retiro de su visa, rechazó que existan pruebas sobre alguna conducta delictiva o inmoral en su contra.

Aseguró que condujo su vida pública y privada bajo los principios de honestidad inculcados por su padre. Por ello, ante la falta de un sustento legal, calificó la medida como arrogante y “al estilo hitleriano”.

“No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres”, se lee en el documento publicado en sus redes sociales.

Por ello, pidió a Trump despedir a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de Estado, en caso de no estar enterado sobre las revocaciones de visas.

“¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimiento y de actitudes sectarias?”, escribió.