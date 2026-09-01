Segundo informe de Gobierno: Sigue el mensaje de Claudia Sheinbaum EN VIVO desde Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno este martes 1 de septiembre, desde Palacio Nacional, donde da un mensaje con los resultados y avances de su administración.

Por esa razón, la mandataria mexicana canceló su tradicional conferencia mañanera de este martes y anunció que la retomará hasta mañana.

Como parte de los anuncios con motivo del Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum dio a conocer que este jueves 3 de septiembre comenzará una gira por los 32 estados para informar sobre los avances logrados en sus dos primeros años. Además, su último evento será en el Zócalo de la Ciudad de México.

En los últimos 12 meses, la administración de la presidenta Sheinbaum ha tenido momentos clave, desde el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta la renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canada, cuyas revisiones están en marcha.

En los últimos 12 meses, la administración de la presidenta Sheinbaum ha tenido momentos clave, desde el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta la revisión del T-MEC con la administración de Donald Trump.

Como parte de su mensaje de este 1 de septiembre, se prevé que la mandataria ofrezca datos sobre seguridad, economía y otros sectores clave.

Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Sigue el minuto a minuto

La agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum marca que el mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno comenzará alrededor de las 11:00 horas desde uno de los patios de Palacio Nacional.

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¿Dónde ver el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

La transmisión del mensaje de Claudia Sheinbaum se puede seguir en el canal de YouTube del Gobierno de México y en sus redes sociales oficiales, así como en la señal de El Financiero Televisión y la cobertura EN VIVO del El Financiero.

Sheinbaum estará acompañada de integrantes del gabinete presidencial, así como de gobernadores, como es el caso de Clara Brugada, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien confirmó su presencia.

Avances y retos en el segundo año de Gobierno de Claudia Sheinbaum

En las últimas semanas, la presidenta Sheinbaum destacó algunos de los logros de su administración.

En materia económica destaca el aumento del salario mínimo y la caída de la pobreza laboral. Además, bajó la inflación y el costo de la canasta básica, mientras que el peso mexicano se consolida como una de las monedas más fuertes. Finalmente, resaltó el récord en inversión extranjera directa .

Respecto a la educación, la mandataria destacó que para el fin de año habrán construido más de 400 preparatorias, 13 planteles de la Universidades Rosario Castellanos y 25 planteles de la Universidad Benito Juárez, además del mejoramiento de 73 mil escuelas.

La recuperación de ríos, obras de agua en todos los municipios y la llegada de infraestructura para el suministro en todo el país también forman parte de los logros que la mandataria ha señalado.

En los últimos 12 meses, Sheinbaum encabezó la inauguración del tramo completo del Tren El Insurgente , el Tren Felipe Ángeles y la construcción de más de 3 mil kilómetros de trenes en todo el país, con rutas de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a Guadalajara, Jalisco.

En vivienda, destacó, van unas 7 millones de familias beneficiadas con el programa Vivienda para el Bienestar, para que accedan fácil a una casa o eviten deudas impagables de créditos hipotecarios.

En materia de Seguridad, destacó una caída del 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en lo que va de su sexenio, con un registro de 42.5 por día.

Informe de Gobierno: ¿El 1 de septiembre es feriado?

No. Aunque anteriormente se creía que el 1 de septiembre era un día feriado para México, lo cierto es que el día no se considera festivo por las autoridades.

Si acudes a trabajar este día, no aplican pagos adicionales como sí ocurre en los días feriados del año según la ley.