Para el pozole y pambazos: Calendario de pago de la Pensión del Bienestar de 6,400 pesos en septiembre

Por ley, el Gobierno debe aumentar la Pensión del Bienestar año con año. Se espera que el incremento para 2027 sea revelado en los próximos meses.

El pago de la Pensión del Bienestar del bimestre septiembre-octubre arrancará el próximo martes 1 con los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra A, informó el Gobierno de México.

El calendario de depósitos de la Pensión del Bienestar normalmente es presentado en la ‘mañanera’, pero el martes 1 de septiembre no habrá conferencia de prensa por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los pagos de la Pensión para personas adultas mayores se extenderán del martes 1 al viernes 25 de septiembre. No habrá dispersión de recursos durante los fines de semana, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar.

¿Quiénes reciben la Pensión del Bienestar esta semana?

Los beneficiarios con apellidos paternos que comiencen con las letras A, B y C. El Gobierno depositará en sus tarjetas del Bienestar el pago de 6 mil 400 pesos que podrán usar desde ese mismo día.

Este es el calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar con base en el apellido de los inscritos en el programa:

La Secretaría del Bienestar también usará este mismo calendario para los pagos bimestrales de los programas:

Mujeres Bienestar (De 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos .

. Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos .

. Programa de Madres Trabajadoras: Desde 1 mil 650 pesos.

Solo habrá un día en el que el Gobierno no depositará las pensiones del Bienestar: El miércoles 16 de septiembre, esto por el aniversario número 216 del inicio de la Guerra de Independencia.

¿Nuevos beneficiarios recibirán pago del bimestre septiembre-octubre?

La respuesta es sí. El Gobierno de México abrió un periodo de inscripción para la Pensión del Bienestar en junio pasado. Las Tarjetas del Bienestar fueron entregadas a los beneficiarios durante la última semana de agosto.

Estos nuevos derechohabientes recibirán dos pagos de la Pensión del Bienestar: El del bimestre julio-agosto y el del bimestre septiembre-octubre.

El último pago de 6 mil 400 pesos se depositará en noviembre próximo. Se espera que hacia finales de año o inicios del próximo, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informe de cuánto será el aumento para la Pensión del Bienestar en 2027.