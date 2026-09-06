Homicidio de tecladista de Camilo Séptimo: Dictan prisión preventiva a Diego ‘N’, exsocio de ‘Honas’ Meléndez

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos homicidas de Jonathan Samuel Meléndez, seguirán presos en el penal de Barrientos.

Una jueza dictó prisión preventiva a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, presuntos homicidas de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, durante la noche de este sábado 5 de septiembre.

Será en otra audiencia en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla, el próximo miércoles 9 de septiembre cuando la jueza determine si vincula o no a proceso al exsocio del músico que presuntamente buscaba una caja fría con millones de dólares en bitcoins en su domicilio en Atizapán.

El Ministerio Público sostuvo ante la jueza que Diego ‘N’ buscaba al menos 3.5 millones de pesos en criptomonedas y que una vez que obtuvo las llaves electrónicas, hizo varias transferencias a España.

Las autoridades también argumentaron ante la jueza que el auto en el que escaparon Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ tenía varios objetos usados en el multihomicidio como la cinta y cinchos de plástico con los que amarraron a Jonathan Meléndez.

El exsocio del tecladista de Camilo Séptimo y su cómplice presuntamente asesinaron a Ana Paula Barragán, esposa del músico; la hija de la pareja, de 3 años; y a Aleyda Romero, trabajadora del hogar. La jueza que lleva el caso recibió entre 60 y 70 datos de prueba.

¿A cuántos años de prisión pueden ser sentenciados los asesinos de Jonathan Meléndez?

La Fiscalía del Estado de México detalló que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ son señalados por los siguientes delitos:

Homicidio calificado de cuatro personas. Interrupción del embarazo (Ana Paula Barragán tenía cuatro meses de embarazo). Maltrato y crueldad contra animales (Una perra Golden Retriever también fue ultimada junto con la familia).

Los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez podrían ser sentenciados a entre 25 y 70 años de prisión por cada homicidio. Además, podrían recibir condenas adicionales de hasta 10 años de cárcel por el delito de interrumpción del embarazo, y de hasta 6 años de prisión por el asesinato de la mascota.

En la imagen de archivo del 31 de agosto de 2025, el tecladista de Camilo Séptimo presentaba su nievo disco con la banda en el Foro Indie Rocks. (Moisés Pablo Nava)

¿Qué pasó con el arma usada en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo?

Las autoridades sospechan que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ emplearon una pistola con silenciador para el crimen, esto debido a que los vecinos de Jonathan Meléndez no escucharon disparos.

En declaraciones ante elementos ministeriales, los presuntos homicidas dijeron que el arma fue desmontada y aventada a una barranca.

La cronología presentada por la Fiscalía del Estado de México también destacó que el 31 de agosto, un día antes del homicidio, Diego Sebastián ‘N’ ordenó a Gerardo ‘N’ conseguir “un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”.

Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Según la investigación, Diego Sebastián ‘N’ habría prometido pagar a su cómplice Gerardo ‘N’ 2 millones de pesos si conseguían el dinero de la caja fría con bitcoins.

La investigación también apunta a que los involucrados pretendían no dejar testigos. Incluso, Jonathan habría advertido a uno de ellos: “Te voy a ching…, ya todos te vieron”.