Camilo Séptimo se despide del tecladista ‘Honas’ Meléndez: ‘Lo recordaremos con inmenso amor’

La banda Camilo Séptimo se pronunció por la muerte de su tecladista 'Honas' Meléndez (Foto: Cuartoscuro).

Camilo Séptimo se despidió de su tecladista Jonathan ‘Honas’ Meléndez, quien fue asesinado junto a su esposa embarazada y una de sus hijas en un domicilio en Atizapán, Estado de México.

La banda compartió un comunicado en su cuenta de Instagram como primeras declaraciones tras la muerte del tecladista y productor.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa ‘Honas’. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, se lee en el texto.

La banda de rock indie se despidió de otros integrantes de la familia que también fueron presuntamente asesinados por un socio del músico: “A su esposa Ana Paula y a su hija, Sofía, vivirán por siempre en nuestros corazones”.

En el comunicado compartido por Camilo Séptimo se menciona a Aleyda Romero, quien sería la mujer que se encontraba sin vida junto a ‘Honas’. El grupo enció sus condolencias a familiares y amigos de la joven de 21 años.

Finalmente agradecieron y destacaron el “esfuerzo y la labor” de la Fiscalía del Estado de México por el esclarecimiento de los hechos.

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