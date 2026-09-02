Tecladista de Camilo Séptimo advirtió a un amigo por reunión con socio: Esto sabemos del homicidio múltiple

Jonathan 'Honas' Meléndez (derecha) fue asesinado en su domicilio en el Estado de México. (Foto:Cuartoscuro)

Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado en un domicilio particular en el municipio de Atizapán junto a su esposa y su hija, crimen perpetrado presuntamente por un socio del músico con quien ya tenía problemas.

El artista advirtió a un amigo sobre la reunión que tendría con su socio y le pidió alertar a las autoridades si después del encuentro no se comunicaba.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, ya se detuvieron a dos personas identificadas como los supuestos responsables del asesinato del músico.

'Honas' Menéndez era tecladista de Camilo Séptimo. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

¿Qué sabemos del asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

La muerte del músico de Camilo Séptimo ocurrió el pasado 1 de septiembre en un departamento ubicado en la torre residencial de fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda, en Atizapán.

Según información compartida por la Fiscalía del Edomex, ‘Honas’ fue encontrado sin vida junto a su esposa, quien tenía 4 meses de embarazo, una niña de 3 años identificada como su hija y una mujer de 21 años, atados y con heridas de bala.

Telediario informó que uno de sus amigos acudió al departamento porque anteriormente el tecladista le pidió que informara a las autoridades si no lo contactaba, pues tendría una reunión con un socio con el que ya tenía problemas.

Cuando entraron al domicilio, localizaron algunos cuerpos en el baño y otro cadáver más en la sala, todos con “el tiro de gracia”, un impacto de bala en la cabeza.

La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de dos sujetos: Diego Sebastián ‘N’, identificado como socio del músico y productor asesinado y como probable autor del homicidio múltiple, y a Gerardo ‘N’, quien también tendría participación en el crimen.

Diego Sebastián ‘N’ aprovechó esa relación de confianza con una de las víctimas para ingresar al domicilio, señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en un comunicado.

'Honas' Meléndez (derecha) fue encontrado sin vida tras una reunión con su socio, informó la Fiscalía del Edomex. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Una de las hijas del tecladista de Camilo Séptimo, de 6 años, se encontraba con vida, escondida debajo de las cobijas. Su llanto alertó a las autoridades que ingresaron al domicilio.

De acuerdo con Telediario, la familia tenía pocas semanas de que se mudaron al departamento donde ocurrió el crimen, zona residencial donde hay seguridad durante las 24 horas, es decir que nadie puede ingresar sin que se de autorización.

¿Quién fue ‘Honas’ Menéndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado?

Jonathan Menéndez tenía 38 años cuando ocurrió su asesinato. Él era miembro fundador de la banda Camilo Séptimo, quien comenzó con pequeños conciertos en universidades como la FES Aragón y la FES Zaragoza. ambas de la UNAM, pero gracias a su éxito, posteriormente tuvieron presentaciones en distintas ediciones del Vive Latino y hasta en el Auditorio Nacional.

El tecladista también fue productor y compositor, quien participó en la autoría y arreglos musicales de diferentes canciones que son un éxito de la banda tales como ‘Miénteme’, ‘No confíes en mí’ y ‘No te puedo olvidar’.

Él estaba casado con una mujer identificada como Ana Paula, con quien tenía 2 hijos y estaba a la espera de uno más. El tecladista compartía fotos en sus redes sociales donde aparece junto a su pareja en diferentes viajes.