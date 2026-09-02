Asesinan a Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto con su familia en Atizapán

Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con integrantes de su familia al interior de un departamento ubicado en Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Por el multihomicidio, las autoridades detuvieron a dos hombres, uno de ellos identificado como socio de la víctima.

El crimen dejó cuatro personas muertas, entre ellas la esposa del músico, quien tenía 35 años y cuatro meses de embarazo, así como la hija de ambos, de 3 años. Una mujer de 21 años también fue asesinada, mientras que un menor de 6 años fue localizado con vida y sin signos de violencia dentro del inmueble.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, los asesinatos ocurrieron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre, dentro de un departamento de una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, localizado en Bosque Esmeralda.

La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza recibió el reporte alrededor de las 23:50 horas. De igual forma, la Fiscalía informó que dos de las víctimas estaban atadas. Además, tres personas, incluida una niña de 3 años, tenían heridas de bala en la cabeza, mientras que la cuarta presentaba un impacto de arma de fuego en la espalda.

¿Cómo ocurrió el asesinato de ‘Honas’ Meléndez y su familia?

De acuerdo con los primeros reportes, horas antes del asesinato, ‘Honas’ Meléndez habló con un amigo y le informó que se reuniría con uno de sus socios, con quien presuntamente tenía algunos problemas. El músico le pidió que alertara a las autoridades si dejaba de comunicarse después del encuentro.

El ingreso de los presuntos responsables es uno de los puntos relevantes de la investigación, debido a que el complejo residencial cuenta con vigilancia privada y controles de acceso para los visitantes.

Las indagatorias de la Fiscalía del Edomex apuntan a que uno de los involucrados tenía una relación de confianza con las víctimas, circunstancia que habría aprovechado para ingresar al domicilio.

Luego de perder comunicación con el músico, su amigo acudió al departamento y detectó que se había cometido el crimen. La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza recibió el reporte alrededor de las 23:50 horas, y las autoridades localizaron a cuatro personas asesinadas dentro del inmueble.

En una de las habitaciones también fue localizado el hijo de 6 años de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, quien estaba con vida y no presentaba signos de violencia. Los primeros reportes señalan que el menor se escondió debajo de las cobijas, lo que habría permitido que sobreviviera al ataque.

¿Quiénes fueron detenidos por el multihomicidio en Atizapán?

Las primeras investigaciones permitieron establecer la probable participación de dos hombres, quienes presuntamente aprovecharon la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para ingresar al departamento donde fueron asesinados Jonathan ‘Honas’ Meléndez y tres integrantes de su familia.

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), agentes de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Diego Sebastián “N”, a quien las autoridades identificaron como socio de Jonathan ‘Honas’ Meléndez y probable autor del homicidio múltiple.

Las autoridades también detuvieron a Gerardo “N”, investigado por su probable intervención en el multihomicidio. La Fiscalía del Edomex señaló que posteriormente dará a conocer las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos y la situación jurídica de ambos detenidos.

Los detenidos por su presunta participación en el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo. [Fotografía. Fiscalía Edomex]

¿Quién era Jonathan ‘Honas’ Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?

Jonathan ‘Honas’ Meléndez fue músico, compositor y productor mexicano, conocido principalmente por formar parte de Camilo Séptimo, agrupación que se convirtió en uno de los proyectos representativos del rock alternativo en México.

El músico formó parte del proyecto junto con Manuel ‘Coe’ Mendoza y Erik Vázquez. Dentro de Camilo Séptimo, ‘Honas’ estuvo relacionado principalmente con los teclados y sintetizadores atmosféricos, elementos fundamentales del sonido electrónico de la agrupación.

Camilo Séptimo inició su historia en 2013 y desarrolló una propuesta que combina rock, synthpop y sonidos electrónicos. A lo largo de su trayectoria publicó materiales como Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas, además de presentarse en algunos de los principales escenarios y festivales de México.