Farath Coronel discutió con sus escoltas antes de ser asesinado: ‘Si el jefe no duerme, usted no duerme’

La Fiscalía del Edomex confirmó el arresto de uno de los guardias de seguridad de Farath Coronel tras el asesinato del vidente. [Fotografía. ChatGPT]

Durante una de sus últimas transmisiones en vivo, Farath Coronel reprendió a dos integrantes de su equipo de seguridad y llamó por su nombre a uno de ellos, quien posteriormente fue detenido como presunto autor material de su asesinato.

El intercambio comenzó por la forma en que uno de los escoltas manipulaba un rifle, pero la conversación pronto se extendió a las condiciones en las que trabajaba el equipo de seguridad.

El vidente, quien participó en el programa ‘Hoy’, cuestionó su actitud, explicó cómo debían organizarse para protegerlo y habló sobre sus salarios, horarios y preparación con un tono agresivo.

La grabación adquirió relevancia tras la detención de Elías ‘N’. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el sospechoso desempeñaba funciones como elemento de seguridad de ‘El Brujo Mexicano’ y lo investiga como presunto autor material del homicidio ocurrido en Cuautitlán Izcalli el pasado 4 de septiembre.

¿Cómo fue la discusión de Farath Coronel con su equipo de seguridad?

Uno de los primeros momentos de tensión ocurrió apenas unos minutos después de comenzar la transmisión. ‘La Diabla’ Coronel interrumpió una conversación para llamar directamente a Elías y pedirle que él y otro integrante de su equipo permanecieran en la habitación donde se encontraba el conductor de televisión.

El vidente inmediatamente le reclamó por la manera en que manipulaba un arma larga, pues aseguró que estuvo cerca de golpear a una mujer que se encontraba con ellos.

“Elías. Elías. No se me muevan de aquí los dos, por favor (...) Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pendejo?”, expresó.

La conversación después pasó de las labores de vigilancia a las expectativas que Farath Coronel tenía sobre sus trabajadores.

El excolaborador del programa Hoy, quien ya había sobrevivido a un ataque armado en Viaducto en la CDMX en 2022, recordó que Elías le manifestó desde un principio que prefería permanecer afuera para encargarse de la seguridad, en lugar de involucrarse de la misma manera en otras actividades del conductor.

‘La Diabla’ Coronel aseguró que respetaba esa decisión, aunque cuestionó que una persona con responsabilidades familiares se conformara con recibir menores ingresos.

“Yo no entiendo una mentalidad de una persona que es papá, que tiene una responsabilidad, pero que se conforma con un sueldo base”, expresó.

El tema de los ingresos reapareció más adelante, cuando Coronel cuestionó a uno de sus escoltas sobre sus aspiraciones laborales. El trabajador respondió que quería ganar más dinero y lo llamó “patrón”, expresión que le molestó a Farath.

“No me digas patrón. Te estoy dando la oportunidad. ¿Quieres ser empleado o quieres ganar más dinero? [...] Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar más dinero y haz un rol”, le respondió.

Tras escuchar que el hombre quería aumentar sus ingresos, Farath le pidió perfeccionar sus conocimientos de seguridad y elaborar un rol para organizar las labores de protección.

Las exigencias hacia sus escoltas también alcanzaron los horarios y la disponibilidad. En otro fragmento del directo, ‘El Brujo Mexicano’ sostuvo que debían permanecer atentos mientras él estuviera despierto y organizarse por turnos para mantener la vigilancia.

“Hay días que se van a desvelar conmigo [...] yo puedo estar periquiando, cogiendo, tomando, haciendo lo que quiera y me tienes que cuidar. Y si el jefe no duerme, usted no duerme”, expresó durante la transmisión disponible en Facebook.

¿Qué se sabe del asesinato de Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli?

Farath Coronel fue encontrado sin vida el pasado 4 de septiembre dentro de un inmueble ubicado en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, su hermana intentó comunicarse con él en diferentes ocasiones y, ante la falta de respuesta, acudió al domicilio.

Al ingresar, encontró al vidente tirado dentro de una habitación y con una mancha de sangre a un costado, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia. Los paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Desde las primeras horas posteriores al hallazgo surgió una referencia hacia su personal de seguridad. La hermana de Farath señaló ante los policías que el escolta personal del vidente había sostenido una discusión con él y presuntamente lo agredió.

Posteriormente, la Fiscalía mexiquense anunció este sábado 5 de septiembre la detención de Elías ‘N’ y confirmó que el hombre desempeñaba funciones como elemento de seguridad de la víctima.

Aunque la transmisión muestra los reclamos de Farath hacia Elías y otros integrantes de su equipo de seguridad antes del crimen, hasta el momento la información disponible no establece que esas diferencias hayan sido el móvil del asesinato.