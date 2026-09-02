Tenían una ‘relación de confianza’: ¿A quién detuvieron por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo?

Al menos uno de los presuntos responsables por el asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez y su familia tenía una relación de confianza con el tecladista de Camilo Séptimo, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades.

El tecladista fue asesinado junto con su esposa embarazada de cuatro meses, su hija en común de 3 años y una mujer de 21 años, al interior de un departamento en Bosque Esmeralda, en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza.

Según la Fiscalía del Estado de México, los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, en una torre de departamentos del fraccionamiento Grand Viure. En el inmueble también localizaron con vida a un menor de 6 años, quien no presentaba signos de violencia.

Cerca de la medianoche, la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza recibió el reporte. La Fiscalía detalló que dos de las víctimas estaban atadas, además de un perrito; tres presentaban impactos de bala en la cabeza y una más tenía heridas de disparos en la espalda.

Este jueves, las autoridades informaron sobre la detención de dos hombres por su probable responsabilidad en los cuatro asesinatos. Uno de ellos fue identificado como supuesto socio de ‘Honas’.

Ellos son los dos detenidos por el asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez

Según informó la Fiscalía del Estado de México, esta mañana, en colaboración con autoridades de la Ciudad de México, fueron detenidos dos hombres.

El primero es Diego Sebastián ‘N’, identificado como supuesto “socio” de Jonathan Meléndez y señalado por las autoridades como el “probable autor del homicidio múltiple”. De acuerdo con fuentes consultadas por El País, “tenían casas en Valle de Bravo que las rentaban por Airbnb”.

También fue detenido Gerardo ‘N’, quien es investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los presuntos responsables habrían aprovechado “la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

Los detenidos por su presunta participación en el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo. [Fotografía. Fiscalía Edomex]

Según Telediario, ‘Honas’ le habría pedido a un amigo que informara a las autoridades si no podía contactarlo, pues le contó que tendría una reunión con un socio con el que tenía problemas. Al ingresar al departamento, habrían encontrado algunos cuerpos en el baño y otro más en la sala.

La Fiscalía aseguró que dará a conocer públicamente, en su momento, “las circunstancias en que se cometieron los hechos investigados, así como la situación jurídica de los detenidos”.

¿Quién fue Jonathan ‘Honas’ Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como ‘Honas’, fue músico, compositor y productor mexicano, además de uno de los fundadores de Camilo Séptimo.

Nacido en Ciudad de México en 1988, desarrolló una carrera ligada principalmente a los teclados y sintetizadores, elementos que forman una parte esencial del sonido de la agrupación.

En 2013 formó Camilo Séptimo junto con Manuel ‘Coe’ Mendoza y Erik Vázquez. Con la banda participó en materiales como Maya, Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas.

También estuvo involucrado en canciones de la banda como No confíes en mí, Vicio, Miénteme, Inevitable y Contacto.

Además de tocar en vivo, Meléndez participó en la composición, producción y coros de la agrupación. Su trabajo acompañó el crecimiento de Camilo Séptimo desde la escena independiente hasta escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, además de festivales en distintas partes del país.