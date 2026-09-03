Sigue la jugosa ruta de la granada: ¿Dónde y cuándo es el Festival de Chile en Nogada 2026 en la CDMX?

¡Ya es septiembre y el estómago lo sabe! Comenzó la temporada de disfrutar algunas de las preparaciones más tradicionales de la cocina mexicana. En 2026 se llevará a cabo la quinta edición del Festival del Chile en Nogada, que llegará a las mesas de restaurantes, hoteles, fondas y cocinas de mercados del Centro Histórico de la CDMX para celebrar y reconocer la importancia gastronómica de este singular platillo.
El festival gastronómico reúne a 60 establecimientos que ofrecen recetas tradicionales y versiones con distintos ingredientes, rellenos y formas de preparar la nogada.
De acuerdo con la Autoridad del Centro Histórico, durante la presentación del evento, realizado este jueves 3 de septiembre, el festival busca fortalecer la promoción gastronómica, impulsar la economía local y reconocer al sector restaurantero mediante la participación tanto de negocios consolidados como de establecimientos pequeños.
¿Cuándo y dónde será el Festival del Chile en Nogada 2026?
El Festival del Chile en Nogada 2026 se realiza del 3 al 26 de septiembre en diferentes establecimientos del Centro Histórico de la CDMX.
Para facilitar el recorrido, la Autoridad del Centro Histórico preparó un mapa digital en el que los visitantes pueden consultar la ubicación de los negocios participantes, así como los precios de sus preparaciones de chile en nogada y sus horarios de servicio.
Las versiones del chile en nogada serán variadas. Los establecimientos participantes ofrecerán recetas con rellenos de carne de cerdo, pollo, cordero e incluso pato, además de preparaciones en las que la nogada incorpora otras semillas, además de nuez.
También habrá productos inspirados en esta preparación, desde bebidas hasta postres, con la intención de mostrar las diferentes formas en las que los sabores de la nogada pueden trasladarse más allá del platillo tradicional.
¿Qué restaurantes participan en el Festival del Chile en Nogada 2026 en la CDMX?
La organización informó que 60 establecimientos se registraron en esta quinta edición del Festival del Chile en Nogada. Entre ellos se encuentran restaurantes, hoteles y cocinas ubicadas en mercados del Centro Histórico, como:
- Edén
- La Sirenita Mariscos
- Restaurante Bar Isabel
- Regina Restaurante
- Portales Tlaquepaque
- MC Hotel Azores
- El Mayor
- Dublanc Café
- Hotel Catedral
- México Experiences
- Café La Pagoda
- Café La Blanca
- Club de Banqueros de México
- Balta MX
- Los Girasoles
- Café Tacuba
- La Nueva Oficina
- Cocina Económica La Única Güera
- El Andariego Cocina
- Sazón Oaxaqueño
- Restaurante El Reloj
- Cocina Shalom
- Cocina La Tía
- Cocina Indómita Café
- Café Real Rentería
- Café El Popular Restaurante
- Chulaquiles
- Pastelería Madrid
- Aquí es Guerrero
- Restaurante Bar Bolaños
- El Mesón de Belisario
- Cocina La Abuela
- Domingo Santo Hotel Boutique
- Restaurante Mercaderes
- Restaurante Los Ángeles
- Terra Nostra
- El Rincón de Puebla
- Restaurante El Cardenal
- Mi Lindo Pueblito
- Cocina Las Delicias
- Cocina Mari
- Lonchería Liz
- Don Toribio
- Terra
- Canó
- Hijo de Don Toribio
- Corazón Contento
- Molcajetes Mari
- Los Ajos
- Comal 32
- Quererse Sabor Mexicano
- Cocina Miramar
La Autoridad del Centro Histórico de la CDMX informó que en el evento culinario participarán negocios de mercados como el 2 de Abril, Abelardo Rodríguez, San Juan y Artesanías de San Juan, con el objetivo de integrar tanto establecimientos grandes como pequeños comercios.
¿Cómo es el recetario del Festival del Chile en Nogada 2026?
Además de la ruta de establecimientos, la Autoridad del Centro Histórico preparó un recetario digital con más de 50 recetas, en el que también colaboraron estudiantes de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
El material no contiene únicamente versiones del chile en nogada. Durante su presentación se informó que reúne preparaciones de aguas, helados, pudines, pasteles y otros productos elaborados con nogada.
La intención es que el recetario pueda consultarse de manera digital y que su versión impresa se distribuya durante la ceremonia.
¿Qué actividades habrá durante el Festival del Chile en Nogada?
El Festival del Chile en Nogada contempla actividades adicionales a la degustación de los platillos. Una de ellas es el curso de confección “Crea tu mandil desde cero”, programado para el 5 de septiembre a las 10:00 horas en la terraza de la Autoridad del Centro Histórico.
También se anunciaron activaciones en espacios como la Plaza de la Concepción y la Plaza Torres Quintero, con actividades encaminadas a fomentar el emprendimiento y la convivencia comunitaria.
El cierre será el 26 de septiembre en el Club de Banqueros de México, donde se entregarán reconocimientos a las mejores recetas de chiles en nogada presentadas durante el festival. Los organizadores adelantaron que habrá premios para los tres primeros lugares.
Durante la ceremonia de apertura del Festival del Chile en Nogada, celebrada en las instalaciones del Claustro de Sor Juana, los asistentes degustaron algunas preparaciones de restaurantes como el Café La Pagoda, visitado por Sandra Cuevas, y el Hotel Catedral, ubicado en el primer cuadro de la capital del país.
¿Cuál es la historia del chile en nogada?
El origen del chile en nogada está rodeado de distintas versiones. Sin embargo, la más difundida señala que las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica, en Puebla, prepararon el platillo en 1821 para recibir a Agustín de Iturbide después de la consumación de la Independencia.
De acuerdo con esta tradición, los ingredientes representaron los colores del Ejército Trigarante: verde con el chile poblano y el perejil, blanco con la nogada y rojo con la granada.
El chile en nogada también está ligado a los ciclos agrícolas. Ingredientes esenciales como la nuez de Castilla, la granada, la manzana, la pera y el durazno están en temporada durante estos meses. Por eso, tradicionalmente se consume entre julio y septiembre.
Si quieres aprovechar las fiestas patrias, el festival es un excelente pretexto para consentir el paladar con chiles rellenos de carne y frutas, bañados en esa cremosa salsa de nuez que cada septiembre vuelve a conquistar las mesas mexicanas.