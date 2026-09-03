Sigue la jugosa ruta de la granada: ¿Dónde y cuándo es el Festival de Chile en Nogada 2026 en la CDMX?

La autoridad del Centro Histórico de la CDMX publicará un mapa digital para conocer los establecimientos que participarán en el Festival de Chile en Nogada en la CDMX. [Fotografía. Cuartoscuro, Vladimir Fernández, ChatGPT]

¡Ya es septiembre y el estómago lo sabe! Comenzó la temporada de disfrutar algunas de las preparaciones más tradicionales de la cocina mexicana. En 2026 se llevará a cabo la quinta edición del Festival del Chile en Nogada, que llegará a las mesas de restaurantes, hoteles, fondas y cocinas de mercados del Centro Histórico de la CDMX para celebrar y reconocer la importancia gastronómica de este singular platillo.

El festival gastronómico reúne a 60 establecimientos que ofrecen recetas tradicionales y versiones con distintos ingredientes, rellenos y formas de preparar la nogada.

De acuerdo con la Autoridad del Centro Histórico, durante la presentación del evento, realizado este jueves 3 de septiembre, el festival busca fortalecer la promoción gastronómica, impulsar la economía local y reconocer al sector restaurantero mediante la participación tanto de negocios consolidados como de establecimientos pequeños.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Chile en Nogada 2026?

El Festival del Chile en Nogada 2026 se realiza del 3 al 26 de septiembre en diferentes establecimientos del Centro Histórico de la CDMX.

Para facilitar el recorrido, la Autoridad del Centro Histórico preparó un mapa digital en el que los visitantes pueden consultar la ubicación de los negocios participantes, así como los precios de sus preparaciones de chile en nogada y sus horarios de servicio.

Las versiones del chile en nogada serán variadas. Los establecimientos participantes ofrecerán recetas con rellenos de carne de cerdo, pollo, cordero e incluso pato, además de preparaciones en las que la nogada incorpora otras semillas, además de nuez.

También habrá productos inspirados en esta preparación, desde bebidas hasta postres, con la intención de mostrar las diferentes formas en las que los sabores de la nogada pueden trasladarse más allá del platillo tradicional.

En el Festival del Chile en Nogada en la CDMX participarán 60 establecimientos. [Fotografía. Vladimir Fernández]

¿Qué restaurantes participan en el Festival del Chile en Nogada 2026 en la CDMX?

La organización informó que 60 establecimientos se registraron en esta quinta edición del Festival del Chile en Nogada. Entre ellos se encuentran restaurantes, hoteles y cocinas ubicadas en mercados del Centro Histórico, como:

Edén

La Sirenita Mariscos

Restaurante Bar Isabel

Regina Restaurante

Portales Tlaquepaque

MC Hotel Azores

El Mayor

Dublanc Café

Hotel Catedral

México Experiences

Café La Pagoda

Café La Blanca

Club de Banqueros de México

Balta MX

Los Girasoles

Café Tacuba

La Nueva Oficina

Cocina Económica La Única Güera

El Andariego Cocina

Sazón Oaxaqueño

Restaurante El Reloj

Cocina Shalom

Cocina La Tía

Cocina Indómita Café

Café Real Rentería

Café El Popular Restaurante

Chulaquiles

Pastelería Madrid

Aquí es Guerrero

Restaurante Bar Bolaños

El Mesón de Belisario

Cocina La Abuela

Domingo Santo Hotel Boutique

Restaurante Mercaderes

Restaurante Los Ángeles

Terra Nostra

El Rincón de Puebla

Restaurante El Cardenal

Mi Lindo Pueblito

Cocina Las Delicias

Cocina Mari

Lonchería Liz

Don Toribio

Terra

Canó

Hijo de Don Toribio

Corazón Contento

Molcajetes Mari

Los Ajos

Comal 32

Quererse Sabor Mexicano

Cocina Miramar

La Autoridad del Centro Histórico de la CDMX informó que en el evento culinario participarán negocios de mercados como el 2 de Abril, Abelardo Rodríguez, San Juan y Artesanías de San Juan, con el objetivo de integrar tanto establecimientos grandes como pequeños comercios.

El chile en nogada es uno de los platillos más representativos de la comida mexicana. [Fotografía. Vladimir Fernández]

¿Cómo es el recetario del Festival del Chile en Nogada 2026?

Además de la ruta de establecimientos, la Autoridad del Centro Histórico preparó un recetario digital con más de 50 recetas, en el que también colaboraron estudiantes de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

El material no contiene únicamente versiones del chile en nogada. Durante su presentación se informó que reúne preparaciones de aguas, helados, pudines, pasteles y otros productos elaborados con nogada.

La intención es que el recetario pueda consultarse de manera digital y que su versión impresa se distribuya durante la ceremonia.

¿Qué actividades habrá durante el Festival del Chile en Nogada?

El Festival del Chile en Nogada contempla actividades adicionales a la degustación de los platillos. Una de ellas es el curso de confección “Crea tu mandil desde cero”, programado para el 5 de septiembre a las 10:00 horas en la terraza de la Autoridad del Centro Histórico.

También se anunciaron activaciones en espacios como la Plaza de la Concepción y la Plaza Torres Quintero, con actividades encaminadas a fomentar el emprendimiento y la convivencia comunitaria.

El cierre será el 26 de septiembre en el Club de Banqueros de México, donde se entregarán reconocimientos a las mejores recetas de chiles en nogada presentadas durante el festival. Los organizadores adelantaron que habrá premios para los tres primeros lugares.

Durante la ceremonia de apertura del Festival del Chile en Nogada, celebrada en las instalaciones del Claustro de Sor Juana, los asistentes degustaron algunas preparaciones de restaurantes como el Café La Pagoda, visitado por Sandra Cuevas, y el Hotel Catedral, ubicado en el primer cuadro de la capital del país.

La historia del chile en nogada se remonta desde la época de la independencia. [Fotografía. Vladimir Fernández]

¿Cuál es la historia del chile en nogada?

El origen del chile en nogada está rodeado de distintas versiones. Sin embargo, la más difundida señala que las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica, en Puebla, prepararon el platillo en 1821 para recibir a Agustín de Iturbide después de la consumación de la Independencia.

De acuerdo con esta tradición, los ingredientes representaron los colores del Ejército Trigarante: verde con el chile poblano y el perejil, blanco con la nogada y rojo con la granada.

El chile en nogada también está ligado a los ciclos agrícolas. Ingredientes esenciales como la nuez de Castilla, la granada, la manzana, la pera y el durazno están en temporada durante estos meses. Por eso, tradicionalmente se consume entre julio y septiembre.

Si quieres aprovechar las fiestas patrias, el festival es un excelente pretexto para consentir el paladar con chiles rellenos de carne y frutas, bañados en esa cremosa salsa de nuez que cada septiembre vuelve a conquistar las mesas mexicanas.