¡Lánzate por un tamal de ollita a La Marquesa! ¿Dónde y cuándo es el festival Saberes y Sabores de mi Tierra?

La cocina tradicional mexiquense reunirá ingredientes, recetas y conocimientos de distintas comunidades en La Marquesa. (Foto ilustrativa generada con IA).

¡El fin de semana ya te pide una escapada al bosque y comida sabrosa! Mientras esperamos a que llegue la Feria Nacional del Atole 2026, tienes una cita este septiembre con otros sabores reconfortantes en La Marquesa: el Primer Encuentro de Gastronomía Mexiquense Saberes y Sabores de Mi Tierra.

En este festival gastronómico encontrarás platillos locales como el tamal de ollita de Ocoyoacac, cuya masa tiene un hueco en el centro para recibir el relleno de mole o salsa y carne.

La propuesta incluye la participación de cocineras tradicionales, talleres y, sobre todo, ¡muchos antojitos!

Fechas del festival Saberes y Sabores de Mi Tierra 2026

Saberes y Sabores de Mi Tierra se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, y es organizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.

La jornada del sábado incluirá una muestra gastronómica de los pueblos originarios, mientras que el domingo 6 también participarán instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y El Colegio Mexiquense.

El tamal de ollita es una de las preparaciones representativas de Ocoyoacac que formará parte de Saberes y Sabores de Mi Tierra. (Foto: X @CulturaEdomex).

Ubicación de Saberes y Sabores de Mi Tierra 2026

El festival Saberes y Sabores de Mi Tierra 2026 tendrá como sede el Museo Batalla del Monte de las Cruces, ubicado en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El recinto se encuentra dentro de la zona del Parque Nacional La Marquesa y el acceso se encuentra por la carretera México-Toluca.

La sede permite combinar la visita al encuentro gastronómico con un recorrido por la zona boscosa.

Datos para ubicarte:

Evento: Primer Encuentro de Gastronomía Mexiquense Saberes y Sabores de Mi Tierra

Primer Encuentro de Gastronomía Mexiquense Saberes y Sabores de Mi Tierra Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2026

5 y 6 de septiembre de 2026 Lugar: Museo Batalla del Monte de las Cruces

Museo Batalla del Monte de las Cruces Zona: La Marquesa

La Marquesa Municipio: Ocoyoacac

Ocoyoacac Estado: Estado de México

¿Qué encontrar en Saberes y Sabores de Mi Tierra, en La Marquesa?

Según la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, el encuentro busca difundir el patrimonio culinario mexiquense, en particular de los pueblos originarios mazahua, tlahuica, matlatzinca, otomí y nahua.

La cita contará con la participación de 56 cocineras tradicionales y distintas expresiones de la cocina del estado: preparaciones de raíz prehispánica, de pueblos originarios, propuestas mestizas, lacustres y de autor.

Además del tamal de ollita, podrás encontrar platillos como el pepeto, una preparación de temporada que se consume durante las lluvias y lleva elote tierno, habas, chilacayote, carne y chile manzano.

Habrá preparaciones de la cocina nahua, por ejemplo, atoles tradicionales, pozole, tlacoyos, tamal de carpa y platillos con hongos silvestres.

La gastronomía otomí llegará con platillos como mole de conejo, nopal en penca, pipián verde, caldo de xoconostle, nopales capeados y quelites al mojo de ajo.

El programa contempla:

Muestra gastronómica de cocina tradicional del Estado de México.

de cocina tradicional del Estado de México. Talleres relacionados con la gastronomía y las tradiciones mexiquenses.

relacionados con la gastronomía y las tradiciones mexiquenses. Conferencias sobre cocina, saberes y patrimonio cultural.

sobre cocina, saberes y patrimonio cultural. Actividades culturales vinculadas con las costumbres y tradiciones del Edomex.

vinculadas con las costumbres y tradiciones del Edomex. Pabellón Artesanal, Gastronómico y de Productores , con materias primas, productos, ingredientes, utensilios y artesanías.

, con materias primas, productos, ingredientes, utensilios y artesanías. Corredor de Pueblos Mágicos , con productos, artesanías, información turística y propuestas representativas de distintas regiones del Estado de México.

, con productos, artesanías, información turística y propuestas representativas de distintas regiones del Estado de México. E xposición fotográfica titulada Hijo del Maíz .

Presentación del libro Cinco saberes tradicionales mexiquenses.

“Será un encuentro para reconocer y disfrutar la riqueza de nuestra cocina, de nuestros ingredientes, de las maravillas que nos regala nuestra tierra y, sobre todo, de las mujeres y hombres que mantienen vivos los sabores y saberes de nuestras comunidades”, explicó Nelly Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, en un video.