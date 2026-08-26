¡Vamos por un beso! Festival de Pan Dulce Mexicano en CDMX: Fecha, hora, sede y todos los detalles

El pan dulce tradicional está a un paso de recibir el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro/ Shutterstock/ Imagen generada con IA Gemini)

Imagina entrar a un espacio donde el aire huele a mantequilla, azúcar y masa recién salida del horno; las charolas están llenas de conchas, orejas, mantecadas y cuernitos, mientras el café y el chocolate caliente esperan para acompañar cada pieza. Parece el paraíso de cualquier foodie, pero en realidad se trata del primer Festival de Pan Dulce Mexicano.

La celebración llega en un momento especial para esta tradición gastronómica. Los saberes y prácticas relacionados con el pan dulce están a un paso de recibir el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, después de que la propuesta obtuvo el respaldo necesario para continuar con el proceso de declaratoria.

Y es fácil entender por qué existe un vínculo tan fuerte con la vida cotidiana de la capital. Una concha puede acompañar el desayuno junto con un atole champurrado; una oreja funciona como ese pequeño gusto de media tarde, mientras que un cuernito puede aparecer por la noche al lado de un arroz con leche o un café de olla. Hay panes para cada antojo y momento, por eso esta tradición ahora tendrá una celebración propia.

Las conchas son de los panes más populares de nuestro país. (foto: Cuartoscuro) (Hilda Ríos)

¿Cuándo es el primer Festival de Pan de Dulce Mexicano?

¡Prepara el chocolate caliente! El primer Festival de Pan Dulce Mexicano se realizará durante tres días, así que habrá tiempo suficiente para darse una vuelta, conocer la variedad de piezas y, por supuesto, elegir alguna para llevar a casa.

Fecha: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026.

viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026. Hora: de 10:00 a 20:00 horas.

La entrada será completamente gratuita. Eso sí, si la idea es regresar con una bolsa llena de pan o comprar alguno de los productos que estarán disponibles durante el encuentro, conviene llevar efectivo para las compras.

¿En dónde es el primer Festival de Pan de Dulce Mexicano?

El encuentro tendrá como sede la Utopía Coyoacán Elena Poniatowska Amor, ubicada en avenida Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar la Línea 2 del Metro, de color azul, y bajar en la estación General Anaya. Desde ahí será necesario continuar el trayecto hacia la sede mediante transporte, ya sea en camión o en taxi.

La dirección completa es: avenida Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, Coyoacán, CDMX.

¿El pan de dulce ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX?

Todavía no de manera oficial, pero está muy cerca. El pasado 7 de agosto de 2026, durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX, se presentó la propuesta para reconocer “Los saberes y prácticas del pan dulce” como Patrimonio Cultural Inmaterial. La solicitud fue aprobada por unanimidad para avanzar con las siguientes etapas del procedimiento.

Ahora falta un paso administrativo fundamental: la aprobación del decreto y su publicación oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Una vez cumplido este procedimiento, el reconocimiento podrá hacerse efectivo.

La declaratoria no se refiere únicamente a las conchas, mantecadas, orejas, chilindrinas o cualquier otra pieza. Busca proteger el conjunto de conocimientos que existe alrededor de esta tradición: las técnicas de elaboración, recetas, procesos artesanales, nombres, valores simbólicos y formas de transmisión entre generaciones.

La declaratoria permitirá impulsar acciones para documentar, investigar, difundir y salvaguardar los conocimientos tradicionales relacionados con la panadería mexicana (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el reconocimiento también permitirá impulsar labores de documentación, investigación, difusión y salvaguardia de estos conocimientos, además de poner en el centro a las comunidades y personas que mantienen vivo el oficio panadero.