Noroña echa taco en la Roma: ¿Cuánto cuesta comer en Álvaro Obregón, restaurante donde captaron al político?

No hay quién se resista a un taco bien preparado: con su doble tortilla de maíz, verdura y unas gotas de jugo de limón que le dan ese toque capaz de hacer salivar a cualquiera, incluso a políticos como Gerardo Fernández Noroña.
El senador fue captado recientemente en una taquería con 30 años de tradición en la colonia Roma, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Se trata de Álvaro Obregón.
A diferencia de las ocasiones en que acudió a restaurantes como El Cardenal o La Sombra del Sabino, esta vez Fernández Noroña no fue increpado por los comensales, sino que se le vio caminar tranquilamente por el lugar.
El video fue compartido por la tiktoker Pau Martell, quien grabó al político al salir del baño, aunque no dio más detalles sobre su visita. En el clip aparece con el brazo vendado e inmovilizado, luego de que Noroña se lesionara la muñeca al caer durante una caminata por la montaña en Tepoztlán el mes pasado.
¿Cuánto cuesta comer en la Taquería Álvaro Obregón, a donde fue Noroña?
Los tacos son una de las especialidades de la taquería Álvaro Obregón. En el menú hay opciones tradicionales, como pastor, suadero y longaniza, además de otras preparaciones menos habituales.
En la sección de ‘Cabeza de Res’ se pueden pedir tacos de trompa, lengua, cachete, ojo y sesos, además de una opción surtida que reúne varios de estos ingredientes.
También hay alternativas para quienes disfrutan del queso, como quesadillas, volcanes y envueltos. Estos últimos son costras de queso en forma de taco, que pueden llevar pastor, bistec, arrachera, nopales o chorizo.
Para acompañar los alimentos hay bebidas como agua de horchata, jugos Boing y refrescos Chaparritas. Quienes buscan una opción con alcohol también pueden encontrar whisky, brandy, ron, tequila y mezcal, así como cerveza de barril artesanal.
Los precios van de 23 pesos por el taco de surtida a 174 pesos por la torta de costilla. También hay órdenes de pastor, bistec, campechano y suadero que se pueden pedir por kilo o medio kilo, con precios de 325 a 670 pesos.
Para empezar
- Chicharrón de queso: 97 pesos
- Frijoles charros: 63 pesos
- Cebollitas: 48 pesos
- Nopales asados: 45 pesos
- Guacamole: 54 pesos
- Queso extra: 23 pesos
Tacos
- Pastor: 24 pesos
- Pastor con queso: 29 pesos
- Gringa: 88 pesos
- Alambre de pastor: 145 pesos
- Surtida: 23 pesos
- Trompa: 25 pesos
- Cachete: 25 pesos
- Ojo: 25 pesos
- Maciza: 28 pesos
- Sesos: 26 pesos
- Suadero: 24 pesos
- Longaniza: 24 pesos
- Campechano: 26 pesos
Tortas
- Pastor: 132 pesos
- Bistec: 144 pesos
- Costilla: 174 pesos
- Suadero: 139 pesos
- Campechana: 144 pesos
Tacos a la parrilla
- Orden de bistec: 99 pesos
- Costilla: 124 pesos
- Gaonera: 72 pesos
- Gaonera campechana: 95 pesos
- Gringa de costilla, arrachera o cecina: 142 pesos
- Alambre de bistec: 158 pesos
Postres
- Cheesecake de guayaba: 99 pesos
- Flan casero: 65 pesos
Las bebidas tienen precios que van de los 20 pesos por las Chaparritas a los 135 pesos por el mezcal. De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio es de entre 100 y 200 pesos por persona.
¿Cómo es la Taquería Álvaro Obregón, donde fue visto Noroña?
El establecimiento tiene una decoración particular. A diferencia de otros espacios como La Chula, donde comió el cantante Ed Sheeran, o Taquería Orinoco, a donde acudió Harry Styles, este lugar apuesta por un ambiente colorido.
En el interior predominan los tonos naranja y amarillo, mientras que las mesas son azules, lo que genera un contraste que destaca dentro del establecimiento.
Como en muchas taquerías de la Ciudad de México, el trompo de pastor se encuentra afuera del local. En el interior están la parrilla y el comal, dentro de una cocina abierta que permite a los comensales observar cómo se preparan los alimentos.
¿En dónde está la Taquería Álvaro Obregón?
El establecimiento donde captaron a Gerardo Fernández Noroña se encuentra en avenida Álvaro Obregón 90, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La taquería tiene los siguientes horarios:
- Lunes a sábado: de 1:00 de la tarde a 4:00 de la mañana.
- Domingo: de 1:00 de la tarde a 10:00 de la noche.