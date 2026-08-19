Noroña echa taco en la Roma: ¿Cuánto cuesta comer en Álvaro Obregón, restaurante donde captaron al político?

Entre los tacos que se venden en el restaurante Álvaro Obregón se encuentran los de lengua, ojo, cachete, trompa y surtida. (Foto: Cuartoscuro / imagen generada con IA Gemini/ Pexels)

No hay quién se resista a un taco bien preparado: con su doble tortilla de maíz, verdura y unas gotas de jugo de limón que le dan ese toque capaz de hacer salivar a cualquiera, incluso a políticos como Gerardo Fernández Noroña.

El senador fue captado recientemente en una taquería con 30 años de tradición en la colonia Roma, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Se trata de Álvaro Obregón.

A diferencia de las ocasiones en que acudió a restaurantes como El Cardenal o La Sombra del Sabino, esta vez Fernández Noroña no fue increpado por los comensales, sino que se le vio caminar tranquilamente por el lugar.

Gerardo Fernández Noroña fue visto dentro de la taquería Álvaro Obregón. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

El video fue compartido por la tiktoker Pau Martell, quien grabó al político al salir del baño, aunque no dio más detalles sobre su visita. En el clip aparece con el brazo vendado e inmovilizado, luego de que Noroña se lesionara la muñeca al caer durante una caminata por la montaña en Tepoztlán el mes pasado.

¿Cuánto cuesta comer en la Taquería Álvaro Obregón, a donde fue Noroña?

Los tacos son una de las especialidades de la taquería Álvaro Obregón. En el menú hay opciones tradicionales, como pastor, suadero y longaniza, además de otras preparaciones menos habituales.

En la sección de ‘Cabeza de Res’ se pueden pedir tacos de trompa, lengua, cachete, ojo y sesos, además de una opción surtida que reúne varios de estos ingredientes.

También hay alternativas para quienes disfrutan del queso, como quesadillas, volcanes y envueltos. Estos últimos son costras de queso en forma de taco, que pueden llevar pastor, bistec, arrachera, nopales o chorizo.

Para acompañar los alimentos hay bebidas como agua de horchata, jugos Boing y refrescos Chaparritas. Quienes buscan una opción con alcohol también pueden encontrar whisky, brandy, ron, tequila y mezcal, así como cerveza de barril artesanal.

Los precios van de 23 pesos por el taco de surtida a 174 pesos por la torta de costilla. También hay órdenes de pastor, bistec, campechano y suadero que se pueden pedir por kilo o medio kilo, con precios de 325 a 670 pesos.

Para empezar

Chicharrón de queso: 97 pesos

Frijoles charros: 63 pesos

Cebollitas: 48 pesos

Nopales asados: 45 pesos

Guacamole: 54 pesos

Queso extra: 23 pesos

Tacos

Pastor: 24 pesos

Pastor con queso: 29 pesos

Gringa: 88 pesos

Alambre de pastor: 145 pesos

Surtida: 23 pesos

Trompa: 25 pesos

Cachete: 25 pesos

Ojo: 25 pesos

Maciza: 28 pesos

Sesos: 26 pesos

Suadero: 24 pesos

Longaniza: 24 pesos

Campechano: 26 pesos

Tortas

Pastor: 132 pesos

Bistec: 144 pesos

Costilla: 174 pesos

Suadero: 139 pesos

Campechana: 144 pesos

Tacos a la parrilla

Orden de bistec: 99 pesos

Costilla: 124 pesos

Gaonera: 72 pesos

Gaonera campechana: 95 pesos

Gringa de costilla, arrachera o cecina: 142 pesos

Alambre de bistec: 158 pesos

Postres

Cheesecake de guayaba: 99 pesos

Flan casero: 65 pesos

Las bebidas tienen precios que van de los 20 pesos por las Chaparritas a los 135 pesos por el mezcal. De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio es de entre 100 y 200 pesos por persona.

¿Cómo es la Taquería Álvaro Obregón, donde fue visto Noroña?

El establecimiento tiene una decoración particular. A diferencia de otros espacios como La Chula, donde comió el cantante Ed Sheeran, o Taquería Orinoco, a donde acudió Harry Styles, este lugar apuesta por un ambiente colorido.

En el interior predominan los tonos naranja y amarillo, mientras que las mesas son azules, lo que genera un contraste que destaca dentro del establecimiento.

Como en muchas taquerías de la Ciudad de México, el trompo de pastor se encuentra afuera del local. En el interior están la parrilla y el comal, dentro de una cocina abierta que permite a los comensales observar cómo se preparan los alimentos.

¿En dónde está la Taquería Álvaro Obregón?

El establecimiento donde captaron a Gerardo Fernández Noroña se encuentra en avenida Álvaro Obregón 90, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La taquería tiene los siguientes horarios: