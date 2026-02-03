Te llamaré Chaparrita: Así nació El Naranjo, refresco de 79 años al que la gente cambió el nombre

Las Chaparritas se venden en tres sabores diferentes en la actualidad, el primero en lanzarse fue el de piña. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

Si eres de la ‘old school’ seguramente en tu lonchera para ir a la escuela había una manzana, una torta de jamón o huevo y para cerrar con broche de oro: una botella de refresco Chaparritas.

Una bebida que además de ser la favorita del cineasta Guillermo del Toro, marcó a toda una generación con sus sabores: mandarina, uva y piña, y que tiene una historia tan interesante como la del refresco Yoli de limón.

A lo largo de sus 79 años de existencia, las Chaparritas han pasado hasta por un cambio de nombre, pues la bebida azucarada nació bajo una denominación completamente diferente: El Naranjo.

¿Cuál es el origen del refresco Chaparritas?

Ulises Miguel Sánchez, gerente del almacén El Fruto, explicó que el responsable de crear la bebida sin gas fue de Manuel Gómez Cosío, en entrevista con el programa de televisión A quién corresponda.

Él fue un visionario, debido a que aprovechó uno de los grandes inventos de 1937 para poner en marcha su idea: la extracción de concentrado de fruta natural. La primera bebida que Manuel creó fue la de sabor piña, explica Ulises Miguel Sánchez.

Desde sus inicios, Gómez Cosío tenía en claro que deseaba que sus bebidas se caracterizaran por ser preparadas a base de jugo de fruta natural, con una fórmula más ligera y sin gas, en pocas palabras ‘como aguas frescas caseras’, indica el sitio web de la refresquera.

Para lograr los sabores que se conocen hoy en día Manuel Gómez puso a prueba varias recetas: “y después de muchas pruebas, finalmente nos decidimos por solo 3 sabores: piña, mandarina y uva”, afirma el sitio web de la marca.

La bebida se comenzó a elaborar desde 1947 y se comercializó mediante la compañía Del Fruto, dedicada a la elaboración de productos refresqueros, bajo el nombre de El Naranjo, la denominación original de la bebida.

Ulises Miguel Sánchez añade que las Chaparritas fueron el primer refresco sin gas que se embotelló en México.

¿Por qué el refresco Chaparritas cambió de nombre?

¡Te voy a cambiar el nombre! No solo la cerveza Indio cambió de nombre, gracias a todas las personas que la compraban, le sucedió exactamente lo mismo a las Chaparritas.

El sitio web de la bebida explica que la botella de las Chaparritas fue importante, debido a que se seleccionó una más pequeña y con un menor contenido que la de los otros refrescos.

“Gracias a esta decisión, con el paso del tiempo sucedió un fenómeno muy interesante: los consumidores de manera generalizada las llamaban Chaparritas”, explican y tal como lo imaginas, finalmente se le dejó esta denominación.

Inicialmente, el apodo se integró al nombre de la bebida y pasó a llamarse Chaparritas El Naranjo, no obstante, con el tiempo finalmente adoptaron solo la denominación de Chaparritas, tal como se conoce hoy en día.

El diseño original de la botella tenía un árbol de naranjas impreso en el envase de vidrio, sobre este se encontraban las letras rojas con el nombre El Naranjo. Con el cambio, la etiqueta se modificó por una blanca sin ningún dibujo.

¿Cuánto cuestan las Chaparritas?

Las Chaparritas se pueden conseguir en diferentes tiendas y restaurantes. Estás se venden en paquetes de seis por precios de aproximadamente 60 pesos, si las botellas son de plástico, ya que las de vidrio son más costosas.

La bebida también se vende en presentaciones individuales, las cuales tienen un costo de entre 10 pesos y 12 pesos, en tiendas como Walmart y Chedraui, aunque los precios podrían variar.