‘Te voy a cambiar el nombre’: ¿Cómo se llamaba originalmente la cerveza Indio?

La cerveza Indio forma parte del imaginario cervecero mexicano: está presente en los recuerdos de las ‘crudas’ universitarias, las micheladas y hasta festivales musicales, pero no siempre tuvo ese nombre.

Marcas como Bancomer (ahora BBVA), lugares como Foro Sol (hoy Estadio GNP) o Estadio Azteca (Banorte) batallan con acostumbrar a las personas a sus nuevas identidades. Con Indio la historia se contó al revés y terminaron por resignarse a ser rebautizados por la costumbre.

Todo comenzó hace 135 años en Monterrey, Nuevo León, donde la industria cervecera nació en 1890 y creció como espuma bien servida desde entonces.

Cervecería Cuauhtémoc nació en Monterrey en 1890. (Foto: heinekenmexico.com).

¿Qué tipo de cerveza es Indio y cuál es su historia?

Indio fue lanzada en 1893 y se llamaba originalmente Cuauhtémoc, pero solo por 12 años. Es una bebida oscura estilo Lager Vienna elaborada a partir de la fusión de malta dorada y notas de caramelo tostado, lo que otorgaba un dulzor ligero y un amargor moderado. Tiene 4.1% Alc. Vol.

Esta ‘chelita’ fue uno de los primeros productos de Cervecería Cuautémoc, empresa creada en 1890 por Isaac Garza, José Muguerza, José Calderón y José María Schneider en Monterrey.

De acuerdo con la Revista de Innovación Científica y Tecnológica de la Universidad de Nuevo León, esta primera sociedad operaba bajo el nombre Fábrica de Cerveza y Hielo Cuauhtémoc, con 70 obreros, dos personas de administración y cien mil pesos de capital.

La Cervecería Cuauhtémoc fue creada por un grupo de empresarios en el siglo XIX. (Foto: heinekenmexico.com)

Tres años después de su fundación, la compañía presentó Cerveza Cuauhtémoc. Rodrigo Mendoza, gerente de marca Indio, explicó en una entrevista previa con El Financiero que esta cerveza formaba parte de la expansión del portafolio de la compañía.

Desde el inicio, la etiqueta mostraba la imagen del tlatoani Cuauhtémoc, último emperador azteca y símbolo del orgullo mesoamericano. La marca fue concebida como un homenaje a esta figura histórica que defendió Tenochtitlan.

El cambio de nombre no fue producto de una estrategia corporativa ni de un reposicionamiento mercadológico: fue una decisión que surgió del público.

Según el sitio oficial, cuando los consumidores veían la imagen del tlatoani en la etiqueta, comenzaron a llamar a la bebida de manera coloquial como “la del indio”.

En 1905 la cerveza adoptó el nombre de Indio oficialmente. (Foto: heinekenmexico.com)

Con el tiempo, ese nombre se volvió tan común que la Cervecería Cuauhtémoc decidió adoptarlo oficialmente. En 1905, la cerveza dejó atrás su nombre original y pasó a llamarse de la manera en que ya la identificaban las personas.

Este cambio no borró su raíz histórica: la marca mantuvo la receta, la imagen del tlatoani y el vínculo cultural con el que había sido concebida.

Según el Archivo General de la Nación, para 1907 Cervecería Cuauhtémoc tenía reconocimiento internacional y recibía premios en Chicago, París y Milán.

Con el tiempo crearon innovaciones, por ejemplo, en los años 20 comenzaron a vender las cervezas en cajas de cartón y no de madera; en los 40 introdujeron envases color ámbar en lugar de claros para mejorar la calidad de la bebida y en los 60 inventaron la caguama.

¿Quién es el dueño de cerveza Indio?

Indio ha pasado por varias manos. En 1985, Cervecería Cuauhtémoc se fusionó con la Cervecería Moctezuma, lo que dio origen a la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, casa de marcas emblemáticas como Dos Equis, Carta Blanca y Noche Buena.

Años más tarde, en 2010, la compañía se integró al portafolio de Heineken México, brazo de la empresa originaria de Ámsterdam.

De acuerdo con Rodrigo Mendoza, esta alianza permitió fortalecer la presencia comercial de la marca en México y expandir su distribución, convirtiendo a Heineken en propietario de Indio, con presencia tanto nacional como en algunas ciudades de Estados Unidos.