‘En honor al último emperador Azteca’: Así nació Indio, cerveza con 132 años de historia

El sabor de la cerveza Indio es un clásico; sin embargo, este año se lanzó una edición especial con toques de agave. (Foto: Cecilia L. García/ El Financiero)

Con unos tacos de pastor, en michelada con escarchado de limón y sal, o sola, una cerveza siempre se disfruta, más aún si está bien fría, y una de las clásicas es Indio, bebida color ámbar rojizo con notas dulces.

Y no es para menos, la cerveza Indio tiene 132 años de historia, a través de los cuales ha vivido cambios importantes al tener diferentes propietarios e incluso un nombre que ya casi nadie recuerda.

La historia de Indio es tan fascinante como su ligero aroma a malta y un amargor moderado al beberla, ya que se remonta a 1893 en Monterrey, pues aunque es muy común verla en festivales de música la Ciudad de México, en realidad es tan norteña como una Tecate.

¿Cuál es la historia detrás de la cerveza Indio?

Los responsables detrás de la cerveza Indio son José Calderón Penilla, Isaac Garza Garza, Joseph María Schnaider y Jose A. Muguerza, quienes fundaron la Cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, Nuevo León un 8 de noviembre de 1890.

De forma inicial, esta sociedad se denominó “Fábrica de Cerveza y Hielo Cuauhtémoc” y comenzó las operaciones con setenta obreros, dos personas de administración y cien mil pesos de capital, explica la Revista de Innovación Científica y Tecnológica de la Universidad de Nuevo León.

Indio es una cerveza oscura estilo Lager Vienna, la cual se crea al fusionar malta dorada y notas de caramelo tostado. (Foto: Especial El Financiero)

A pesar de los retos, la “Fábrica de Cerveza y Hielo Cuauhtémoc” sentó los cimientos y en 1893, tres años después de la fundación, le dieron la bienvenida a una de sus primeras cervezas del catálogo: Indio.

“Indio se presentó inicialmente como una opción dentro de la expansión del portafolio de la compañía”, explica Rodrigo Mendoza, gerente de marca Indio, en entrevista con El Financiero.

La cerveza tiene un estilo Lager Vienna, es decir, se crea con la fusión de malta dorada y notas de caramelo tostado, por lo cual al probarla podrás sentir en la boca un leve dulzor y menos amargor que con otras bebidas.

¿Quién es el dueño de la cerveza Indio?

A lo largo de los años Indio ha ‘pasado de mano a mano’, no solo de las personas que disfrutan de una cerveza a la hora de comer o solo por el antojo, sino de los dueños.

El Archivo General de la Nación explica que para 1920 la prohibición sobre la venta de bebidas alcohólicas ocurrida en los Estados Unidos ayudó a que se abrieran más cerveceras en la frontera norte de México, ya que los ciudadanos del país vecino viajaban para beber.

La alta competencia llevó a que algunas empresas absorbieran otras más pequeñas y otras formaran alianzas. Esto sucedió con la Cervecería Cuauhtémoc, quien se unió a la Moctezuma en 1985.

La cerveza Indio inicialmente se llamaba Moctezuma. (Foto: Cecilia L. García)

Ya como Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, la cerveza Indio se volvió una marca hermana de otras muy populares en México como Dos Equis, Noche Buena y Carta Blanca.

Para el 2010, Cuauhtémoc Moctezuma se alió con grupo Heineken México, por lo cual Indio pasó a ser ‘pariente’ de otras marcas como Bohemia, Lagunitas y Aster Ultra. En la actualidad la compañía de Ámsterdam sigue siendo dueña de Indio.

‘La del Indio’: ¿Cuál era el nombre original de la cerveza?

La cerveza Indio no solo ha cambiado de dueños, también de nombres: “En sus primeros años, fue conocida como ‘Cerveza Cuauhtémoc’, en honor al último emperador azteca, quien tras más de 130 años sigue siendo un símbolo distintivo”, señala Rodrigo Mendoza.

La etiqueta de la cerveza era muy similar a como la conocemos hoy en día: mostraba la imagen del emperador azteca, inspirado en el tlatoani que la ciudad de Tenochtitlán.

No obstante, las personas comenzaron a llamar a la bebida de manera coloquial como Cerveza Indio. Tal fue el impacto que para 1905 la Cervecería Cuauhtémoc decidió dejarle el nombre por el cual era identificada por todas las personas.

¿Qué es Indio Agave? Así es la nueva cerveza

Tal como sucedió en 2015, cuando Indio anunció Pilsner Plata, cerveza clara, como una edición especial. Este 2025 han revelado el lanzamiento de un nuevo sabor: Indio Agave.

Se trata de una bebida que fusiona dos de los ingredientes más emblemáticos de la mixología mexicana: la malta dorada con el agave azul de Jalisco, dándole matices tostados y color ámbar.

Indio presentó su nueva edición: Agave, una cerveza que combina las notas fuertes de la malta con las del agave. (Foto: Cecilia L. García)

La nueva bebida tiene 6 grados de alcohol —un poco más elevado que la versión clásica— y se encuentra en dos presentaciones: caguana (de 940 mililitros) y caguamita (de 300 mililitros).

Indio Agave no sustituirá a la bebida clásica y se encontrará a la venta solo por tiempo limitado en tiendas locales y de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven y de autoservicio. Convirtiéndose en la innovación más reciente en sus 132 años de historia.