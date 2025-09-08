¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de ‘Cuchupetas’, chef que cocinó para presidentes mexicanos?

'El Cuchupetas' es el apodo del chef fundador de un restaurante de pescados y mariscos que fue visitado por expresidentes mexicanos. (Foto: IG:@elcuchupetas, shutterstock)

El chef Manuel Sánchez, fundó el restaurante Cuchupetas, cuya historia está marcada por la visita de diferentes presidentes mexicanos y artistas, con un menú que ofrece platillos con un costo de hasta $1,300 MXN.

El restaurante de mariscos fue fundado en 1987 y durante su historia ahí comieron personalidades de la política como Marcelo Ebrard y los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa.

¿Cuál es la historia del chef ‘Cuchupetas’ y de su restaurante de mariscos?

Manuel Sánchez Villalpando recibió el sobrenombre ‘Cuchupetas’ porque ‘está cucho’ y porque comenzó con la ingesta de bebidas alcohólicas desde que era menor de edad, contó en una entrevista para Adrián Marcelo en 2023.

El chef fundador de un restaurante de pescados y mariscos nació en Sinaloa y desde muy joven trabajó en la preparación de recetas con ingredientes del mar.

Su primer empleo lo tuvo en la cantina El Pícoro, pero el local cerró y al poco tiempo fundó su primer negocio que evolucionó a un puesto formal de comida.

“Me puse a trabajar con mi suegra, tenía muchos clientes de allá en la cantina, me los traía para acá, nos daban propinita y de ahí salía para la semana (...) pensaba trabajar para otra cantina, pero no”, dijo en una charla para Los Noticieristas.

Así fue como nació el restaurante Cuchupetas en 1987 con recetas como el aguachile, el coctel de camarón y los ceviches con diferentes ingredientes como el callo de hacha.

Durante las décadas de servicio que tiene este restaurante, fue visitado por diferentes políticos mexicanos con quienes se tomó fotos y las enmarcó para ‘lucirlas’ en la pared de su local.

En la lista está Carlos Salinas de Gortari, contó para Adrián Marcelo, Andrés Manuel López Obrador que fue visto en el negocio, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Respecto a la visita de AMLO, el expresidente mexicano, lo hizo cuando no era un político distinguido, aseguró el cocinero profesional: "Él no come muchas cosas, es muy antojado, pero se cuida mucho. La primera vez que vino no era nada, no era nada y lo recibí como a todos, es mi gran amigo, lo admiro"

Otro de sus ‘amigos’ en la política es Peña Nieto, a quien conoció cuando todavía era presidente: “Peña Nieto es mi amigo, cuando vino, lo hizo para inaugurar una carretera y dijo que el más beneficiado va a ser Cuchupetas, me decía cosas buenas, ya sabe",

La lista de comensales destacados continúa con el empresario Carlos Slim Helú, que visitó el negocio con toda su familia, a quienes hizo reír: "Yo vengo cuando ustedes quieran, pero eso sí, no les voy a fiar“, les comentó.

Además, su vínculo como chef para políticos mexicanos, también es porque acudió en diferentes ocasiones a Los Pinos.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante ‘Cuchupetas’?

El menú del restaurante de pescados y mariscos se divide en diferentes categorías: Entradas, a las brasas y los platos principales.

Los platillos van desde lo clásico como los tacos de camarón o el ceviche de pescado, hasta las especialidades como los camarones al coco, rellenos, o a la ‘Cuchupetas’.

Entradas

Las entradas de la carta de El Cuchupetas son recetas nacionales como el coctel de camarón hasta el sashimi de atún fresco, que proviene de la gastronomía nipona.

El costo comienza en los $150 MXN del caldo de camarón hasta los $1,300 MXN con el callo especial, que tiene su receta secreta y no se especifica en el menú.

Aguachiles: $180 MXN

Callos de Hacha: $650 MXN

Callo Especial: $1,300 MXN

Ceviche: $180 MXN

Cóctel de Camarón: $190 MXN

Caldo de Cmarón: $150 MXN

Estofado de Aleta:$150 MXN

Sushimi de Atún: $200 MXN

A las Brasas

La carta continúa con los platillos preparados a las brasas, método en el que adquieren un sabor ahumado.

En esta sección hay tacos de camarón por $180 MXN, pescado asado por kilo ($330 MXN) y otras especialidades como el camarón a la ‘Cuchupetas’, por $330 MXN el kilo.

Platos fuertes

Finalmente, llegan los platos fuertes donde está el clásico filete empanizado, los camarones a la diabla y platos como las carnitas de atún o las brochetas.

El precio de las opciones va desde los $180 MXN con el filete de diferentes pescados al gusto hasta los $330 MXN con la venta de pescado por kilo. Estos son algunos ejemplos.

Carnitas de Atún: $180 MXN

Filete al gusto: $180 MXN

Pescado Frito: $330 MXN (kilo)

Empanadas de Camarón: $180 MXN

Brocheta Mixta: $190 MXN

Brochetas (de camarón): $190 MXN

Camarones al Coco: $190 MXN

Medallón de Atún a la Plancha: $180 MXN

Chicharrón de Pulpo: $200 MXN

Para acompañar el platillo elegido, hay distintas opciones de bebidas como los refrescos o el agua de sabor por vaso o jarra (sin olvidarnos de la cerveza).

El precio oscila entre los $30 MXN hasta los $90 MXN en el caso de las bebidas sin alcohol y para las alcohólicas los costos inician desde los $40 MXN (lata) hasta los $70 MXN que vale una ‘chela’ con clamato.

¿Dónde está el restaurante ‘cuchupetas’ y cuáles son los horarios?

El restaurante de mariscos Cuchupetas está en la calle Jesús Carranza número 301, en la colonia Centro, en Villa Unión, Sinaloa.

Los horarios del establecimiento son de lunes a domingo de 10:30 a.m. a las 6:30 p.m.