⁠Carlos Slim come en su propio restaurante: Las veces que lo han captado en Sanborns

El empresario Carlos Slim, uno de los 20 más ricos del mundo, ha demostrado en más de una ocasión que no necesita de un los ingredientes más caros para disfrutar de una buena comida, lo cual ha quedado claro cuando visita su propia cadena de restaurantes Samborns.

De hecho, el menú favorito de Carlos Slim consta de tortillas hechas a mano con frijoles, además de platillos de la gastronomía mexicana como cochinita, pambazos, tamales, mole o enchiladas.

Pero eso no lo es todo, puesto que también hay algunos restaurantes favoritos de Carlos Slim, como Danubio (mariscos), El Pozole de Moctezuma o Los Zarandeaditos (mariscos donde Slim comió en mayo pasado), lo que demuestra la gran variedad de la que gusta su paladar.

Es por esto que el empresario mexicano no tiene empacho en sentarse en una de las mesas de los restaurantes de los tres búhos a degustar un poco de la comida tradicional mexicana que él mismo ofrece a un amplio público con más de 150 establecimientos en todo el país.

Carlos Slim: Las veces que lo han captado comiendo en Samborns

Aunque es muy fan de los mariscos, en una visita a Acapulco el pasado enero, Carlos Slim acudió acompañado por un grupo de empresarios, entre ellos su yerno Arturo Elías Ayub, a una de sus sucursales.

El hombre más rico de México decidió cenar en Samborns en una visita que tenía como objetivo seguir con la reconstrucción del lugar turístico ante los estragos de los huracanes Otis y John. Empleados aprovecharon para tomarse fotos con su ‘jefe’.

En febrero de 2022, Sergio Gutiérrez Luna, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, presumió una visita a una sucursal de Samborns con el mandamás del sitio y de la ahora diputada Olga Sánchez Cordero.

Según mostró en una publicación en sus redes sociales, se comía una hamburguesa, aunque no se distinguen los alimentos de sus acompañantes sobre la mesa. “¡Gracias, ingeniero!”, escribió sin aclarar quién pagó la cuenta.

Y eso no es todo, pues de acuerdo con el libro Slim: Biografía política del mexicano más rico del mundo del periodista Diego Enrique Osorno, Carlos Slim suele vestir con la propia ropa que vende mediante sus tiendas departamentales SEARS, más allá de buscar a algún diseñador o marcas extremadamente caras.

El estilo de vida poco ostentoso con relación a su patrimonio no se queda ahí y también aplica para la comida. Pues de acuerdo con esta fuente, la comida en su oficina, y que invita a sus visitantes, proviene regularmente de la cocina Samborns más cercana a su disposición.

Asimismo, disfruta de placeres sencillos en su paladar a modo de snacks y que son completamente accesibles, como beber una Coca-Cola Light o comer cacahuates japoneses de su propia mano.

Este tipo de situaciones aplican en todos aspectos de su vida. Por ejemplo, no tiene mansiones en el extranjero, sino que, cuando viaja, prefiere quedarse en hoteles o ya sean casas rentadas e incluso de algún conocido para no tener gastos tan elevados.