Amenazaban con multas de hasta 120 mil pesos: Así operaban las falsas funcionarias de Cofepris en CDMX

Las mujeres, haciéndose pasar por funcionarias de Cofepris, exigieron 25 mil pesos al dueño de un local en Iztacalco.

Dos mujeres fueron sentenciadas a 25 años de prisión por hacerse pasar por funcionarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y utilizar esa identidad falsa para extorsionar a un comerciante en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra ambas mujeres, identificadas como Brenda ‘N’ y María ‘N’, quienes fueron encontradas responsables del delito de extorsión agravada en pandilla.

De acuerdo con la investigación, las ahora sentenciadas se presentaban como servidoras públicas de Cofepris y utilizaban esa supuesta autoridad para intimidar a sus víctimas, a quienes amenazaban con posibles sanciones o clausuras para exigirles dinero.

Falsas inspectoras de Cofepris exigían dinero a cambio de no clausurar

“La investigación acreditó que, el 22 de abril de 2025, las sentenciadas simularon ser funcionarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mediante chalecos e identificaciones apócrifas con las que se presentaron en un establecimiento de venta de alimentos en la alcaldía Iztacalco.”, detalla un comunicado de la fiscalía capitalina.

Según el informe, María ‘N’ habría informado a un empleado de la clausura del establecimiento por supuestas condiciones de insalubridad, lo que presuntamente ameritaba una multa de entre 90 mil y 120 mil pesos.

Tras el aviso, el propietario del lugar acudió al sitio donde las sentencias le exigieron 25 mil pesos a cambio de no proceder con la supuesta clausura, argumentando que “intercederían con su coordinador”. El dueño del lugar salió del local y solicitó el apoyo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo acompañaron de regreso al establecimiento.

Al pedir sus identificaciones, los agentes se percataron que estas eran apócrifas, por lo que las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Luego de que la Fiscalía reunió testimonios, dictámenes periciales y otros medios de prueba, se logró acreditar la participación de Brenda ‘N’ y María ‘N’ en los hechos y llevar el caso ante un juez, quien determinó imponerles una pena de 25 años de prisión a cada una.

Además de la condena privativa de libertad, las responsables deberán cumplir con el pago de una multa que asciende a los 565 mil 700 pesos.

Falsas inspecciones sanitarias, una forma de extorsión

Las autoridades han advertido sobre el uso de instituciones públicas para cometer fraudes y extorsiones, especialmente mediante supuestos operativos, inspecciones o trámites oficiales.

En el caso de Cofepris, la dependencia ha señalado en distintas ocasiones que sus verificadores deben identificarse plenamente y que ningún servidor público puede solicitar pagos fuera de los canales establecidos.

Las personas que reciben llamadas, visitas o mensajes de supuestos funcionarios que exigen dinero a cambio de evitar multas, clausuras o sanciones deben verificar la identidad del personal y reportar cualquier intento de extorsión.

Con esta sentencia, la Fiscalía capitalina destacó la importancia de perseguir a quienes utilizan la imagen de instituciones públicas para obtener beneficios económicos mediante amenazas o engaños.