⁠¿Cuánto desembolsaron Taylor Swift y Travis Kelce para la seguridad de su boda? Esto dijo el alcalde de NY

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, en una ceremonia privada a la que asistieron cerca de mil invitados [Fotografía. Shutterstock]

Luego de la celebración de ‘la boda del año’ en el Madison Square Garden entre Taylor Swift y Travis Kelce, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que la cantante ya cubrió los gastos correspondientes al operativo de seguridad desplegado en el recinto donde se realizó la ceremonia.

Las declaraciones del mandatario surgieron después de que se cuestionara si los recursos utilizados por la ciudad para proteger el evento privado terminarían siendo pagados con dinero de los contribuyentes, debido al importante despliegue de policías y cierres viales alrededor del Madison Square Garden.

Mamdani explicó que el pago cubrió el permiso especial solicitado para la boda y los servicios que desplegó la ciudad para el evento. También señaló que podrían existir otros gastos relacionados con la celebración que no estén incluidos en ese permiso.

¿Cuánto pagó Taylor Swift por el operativo de seguridad de su boda?

El alcalde confirmó que Taylor Swift reembolsó más de 160 mil dólares a la ciudad de Nueva York para cubrir los costos asociados con el permiso especial y el operativo implementado durante su boda con Travis Kelce.

“Taylor Swift ya ha pagado el costo del permiso que se solicitó, que ascendió a más de 160 mil dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento”, declaró Mamdani en una conferencia de prensa.

El alcalde también explicó que el permiso quedó formalizado apenas unos días antes de la ceremonia y precisó que el monto cubrió la respuesta de la ciudad ante un evento de esa magnitud.

La boda de la cantante estadounidense requirió un operativo extraordinario de seguridad, ya que reunió a cerca de mil invitados en el Madison Square Garden, uno de los recintos más importantes de Nueva York.

La boda de Taylor Switt y Travis Kelce requirió un amplio operativo de seguridad de dos días en el Madison Square Garden.

Como parte de las medidas implementadas por las autoridades, la ciudad realizó cierres de calles, controló el tránsito vehicular y peatonal, y desplegó decenas de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para resguardar los alrededores del inmueble.

Las autoridades de la ‘Gran Manzana’ explicaron que este tipo de permisos forman parte del procedimiento habitual cuando un evento privado de gran escala requiere ocupar espacios públicos o demanda servicios adicionales por parte de la ciudad.

En esos casos, los organizadores deben cubrir los gastos extraordinarios generados por la operación para evitar que sean absorbidos por los contribuyentes, motivo por el cual Taylor Swift reembolsó el costo del operativo.

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, en una ceremonia privada a la que asistieron cerca de mil invitados, entre familiares, amigos, deportistas y celebridades.

La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, uno de los amigos más cercanos de la pareja. Además, la recepción también contó con una presentación musical de Stevie Nicks.

El recinto fue transformado con una decoración inspirada en un jardín y, al finalizar la celebración, las pantallas exteriores mostraron el mensaje “JusT&T Married”, un juego con las iniciales de los recién casados.

Entre los asistentes estuvieron figuras de la música, el cine y la NFL, como:

Ed Sheeran

Dakota Johnson

Camila Cabello

Miranda Lambert

Ellie Goulding

Benson Boone

Bradley Cooper

Hugh Grant

Zoë Kravitz

Jason Sudeikis

Julianne Moore

Chris Jones

Cooper Kupp

Matthew Stafford

George Kittle

Kyle Juszczyk

Abby Wambach

De acuerdo con testimonios de familiares, la ceremonia tuvo un tono emotivo, con momentos en los que los novios y los invitados lloraron, rieron y se abrazaron durante los votos y la celebración.

La organización incluyó estrictas medidas de privacidad, como acuerdos de confidencialidad para los invitados, la restricción del uso de teléfonos celulares y el blindaje del perímetro del Madison Square Garden durante gran parte de dos días, lo que permitió mantener en reserva la mayoría de los detalles del enlace.

Con información de EFE.