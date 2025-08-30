Taylor Swift y Travis Kelce están en selecto grupo: ¿De cuánto es su fortuna juntos y quién tiene más ‘lana’?

Taylor Swift y Travis Kelce tienen una fortuna juntos valuada en aproximadamente 1.6 mil millones de dólares.

Seguimos sin terminar de procesarlo: Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce, y con ello, no solo unirán sus vidas, también la cuantiosa fortuna de ambos, que ya se compara a la de otras famosas parejas.

Ambos son referentes en sus campos (ella en la música y él en la NFL) y juntos forman una de las parejas más mediáticas y poderosas del entretenimiento mundial, aunque sus fortunas por separado tienen una diferencia casi abismal.

El crecimiento de ambos en seguidores, contratos y exposición tras oficializar su noviazgo ha sido notable. Hoy, el interés por conocer la fortuna de Taylor Swift y Travis Kelce se multiplica en búsquedas digitales, lo que refleja el alcance global de esta pareja.

Taylor Swift y Travis Kelce: ¿A cuánto asciende su fortuna juntos?

Desde que se anunció su compromiso, en diversos sitios posicionan a Taylor Swift y Travis Kelce como una de las parejas de famosos con la fortuna más grande, uniéndose a un selecto grupo de celebridades.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron hace dos semanas, reveló papá del jugador de Chiefs. (AP / EFE / @taylorswift)

De acuerdo con sitios como Complex, la famosa cantante y el jugador de Chiefs comparten un imperio de entre mil 670 y 2 mil 200 millones de dólares, lo que los sitúa entre las parejas más poderosas del mundo.

Parejas de famosos con más dinero en 2025

Este dinero resulta más que la fortuna de Victoria y David Beckham o la de Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, pero por mucho inferior a la de otras celebridades.

De acuerdo con un listado de Reforma actualizado a 2025, algunas de las parejas de celebridades con más dinero son:

La boda de Bezos y Sánchez son la pareja de famosos con más dinero. EFE/EPA/Ting Shen / POOL (Ting Shen / POOL|Ting Shen / POOL/EFE)

¿Cuánto dinero tiene Taylor Swift en 2025?

Según Celebrity Net Worth, el patrimonio de Taylor Swift alcanza los 1,500 millones de dólares, cifra que la coloca en el mismo nivel que íconos de la música como Beyoncé y Rihanna.

Esta fortuna no solo proviene de su música, pero sí es una parte muy importante. Por ejemplo, en su reciente gira mundial The Eras Tour, Taylor Swift recaudó más de 2 mil 100 millones de dólares, considerada la gira más taquillera de la historia.

Además, logró ingresos extra con la licencia cinematográfica de su gira, que aportó más de 200 millones de dólares.

Su portafolio inmobiliario se valora en más de 150 millones de dólares, con propiedades en Nueva York, Rhode Island y California, por mencionar algunas ciudades, además de un Jet Privado que frecuentemente utiliza para sus viajes.

Con estas cifras, Swift pasó de un patrimonio de 600 millones de dólares en 2023 a convertirse oficialmente en multimillonaria a mediados de 2024, durante la etapa europea de su gira.

Taylor Swift tiene una fortuna cuantificada en billones. (Foto: Especial)

¿Cuál es la fortuna de Travis Kelce en 2025?

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, cuenta con un patrimonio de alrededor de 90 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Aunque muy lejos del de Swift, sus ingresos lo sitúan entre los jugadores más exitosos de la NFL.

En más de una década de carrera profesional suma ganancias superiores a los 100 millones de dólares en contratos. El último lo formó en 2024, y se trata de una extensión con los Chiefs por 34.25 millones de dólares, lo que resulta en un salario anual promedio de 17.125 millones.

Sus patrocinios, valorados en unos 5 millones anuales, incluyen marcas como Nike, State Farm, Bud Light y McDonald’s.

Además de su trabajo como futbolista profesional de americano, tiene el podcast New Heights, junto a su hermano Jason Kelce, mismo que cerró un acuerdo con Wondery por 100 millones de dólares en 2024.

Kelce también diversificó su dinero en inversiones inmobiliarias, con propiedades en Kansas City valoradas en casi 6 millones de dólares, además de un estilo de vida ligado a autos de lujo como un Rolls-Royce Phantom.

Travis Kelce tiene una fortuna de 90 millones de dólares. (Bloomberg)

Taylor Swift vs. Travis Kelce: comparación de fortunas

La diferencia es clara: Taylor Swift es casi 20 veces más rica que Travis Kelce. Pero más allá de los números, la unión de ambos refleja cómo el amor y las finanzas pueden converger en una sola narrativa.

El impacto de su compromiso disparó seguidores en redes: Travis sumó más de 700 mil en un día, mientras Taylor rebasó el millón en el mismo lapso.