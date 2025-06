Se dieron ‘Bezos’: La historia de amor de la presentadora Lauren Sánchez y el fundador de Amazon

Llegó el día: la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez está sucediendo, se trata de una celebración que se realizará tras seis años de noviazgo entre el fundador de Amazon y la presentadora de televisión.

A pesar de las protestas que se han hecho en Venecia en contra de la boda de Jeff Bezos, la fiesta del también propietario de la empresa aeroespacial Blue Origin se realizará desde este jueves, 26 de junio, hasta el sábado 28 de junio, en la ciudad italiana.

Este festejo, también llamado ‘la boda del siglo’ marcará un paso importante en la relación del empresario Jeff Bezos y la conductora Lauren Sánchez, quienes comenzaron su romance en medio de una gran polémica.

¿Cómo se conocieron Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Jeff Bezos conoció a Lauren Sánchez cuando él aún tenía un matrimonio con MacKenzie Scott; el empresario se casó con ella en 1993 e incluso juntos fundaron Amazon, en un garaje alquilado en Washington, luego de dejar sus trabajos.

Aunque los famosos han sido muy herméticos con los detalles de su relación, amigos cercanos a Lauren Sánchez informaron al diario Daily Mail que la presentadora se fijó en Jeff Bezos luego de una cena que tuvo con el empresario y MacKenzie Scott.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan a finales de junio en Italia, con Lanza & Baucina como wedding planners. (Foto: Especial El Financiero)

En 2016, Lauren creó su empresa Black Ops Aviation, la cual se encarga de hacer grabaciones aéreas, ya que desde su perspectiva este era un espacio dominado por los hombres, según comentó para Hollywood Reporter un año después.

Es así que Jeff Bezos la contrató para hacer algunas tomas para Amazon, momento en el cual, presuntamente, comenzó la interacción romántica entre ellos, de acuerdo con los testimonios compartidos por Daily Mail, aunque la pareja no ha confirmado ni negado esta versión.

¿Cómo fue el noviazgo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

En enero de 2019, Jeff Bezos y MacKenzie Scott anunciaron su divorcio mediante un comunicado en el que explicaron: “tras un largo periodo de exploración amorosa y una separación de prueba, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestra vida como amigos”.

Sin embargo, un día después comenzó la polémica para el empresario Jeff Bezos, debido a que el diario National Enquirer hizo público que el dueño de Blue Origin había mantenido un romance secreto con Lauren Sánchez tiempo atrás.

En su artículo, el diario compartió mensajes que Jeff le había enviado a la conductora desde 2018, todos ellos en tono amoroso: “Quiero olerte, quiero respirarte. Quiero abrazarte fuerte... Quiero besar tus labios... Te amo. Estoy enamorado de ti”, decía uno de los textos retomados por el diario The Independet.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez eligieron a Lanza & Baucina para organizar su boda. (Foto: Especial) (Instagram @laurenwsanchez)

En febrero de 2019, Jeff Bezos aseguró que el diario había intentado ‘extorsionarlo y chantajearlo’, ya que lo amenazaron con publicar algunas fotografías íntimas que había intercambiado con Lauren Sanchez en los mensajes; e incluso el empresario sugirió que Arabia Saudita posiblemente había filtrado la información.

Luego de esta polémica, la presentadora envió un comunicado al diario TMZ mediante su abogado, en donde reveló que el verdadero culpable de filtrar los mensajes fue el hermano de Lauren, llamado Michael.

“Michael es mi hermano mayor. En secreto, proporcionó mi información más personal al National Enquirer, una traición profunda e imperdonable”, dice el comunicado publicado por el portal de espectáculos.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez iniciaron su relación en 2019. (Foto: Instagram @laurenwsanchez)

Luego de esta polémica, Jeff Bezos y Lauren Sánchez continuaron su relación, de la cual la conductora compartió detalles en 2023, en una entrevista al diario The Wall Street Journal.

“Jeff es muy divertido. Me hace reír todo el tiempo (...) Es tan feliz, me inspira todos los días, me hace una mejor persona cada día; es el ser humano más cariñoso que conozco”, dijo en su momento.

En la conversación también aseguró que a ambos les encanta pasar tiempo juntos e incluso el empresario suele cocinarle los fines de semana; sin embargo, han mantenido muchos de los detalles de su relación en privado.

¿Cuándo se comprometieron Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

En mayo de 2023, se dio a conocer que Jeff Bezos y Lauren Sánchez estaban comprometidos. Al respecto, la presentadora de televisión aseguró que la propuesta fue un poco inesperada.

En una entrevista con la revista Vogue, Lauren compartió que incluso ella ya se había quitado el maquillaje y estaba lista para dormir: “Cuando abrió la caja, creo que me desmayé un poco”.

La boda de Bezzos y Sánchez tendrá lugar del 24 al 26 de junio de 2025 en el islote de San Giorgio Maggiore. EFE/EPA/Ting Shen / POOL (Ting Shen / POOL|Ting Shen / POOL/EFE)

Desde entonces, Sánchez ha actuado como ‘cualquier otra novia’, planeando cada detalle de su boda: “Tengo que admitir que sí, tengo un Pinterest”, aseguró en una entrevista con Today en 2024.

Finalmente, la pareja se casará en Venecia y los primeros invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez han comenzado a llegar, a pesar de que los ciudadanos están en contra de la celebración.