Kapital lidera la rentabilidad bancaria en México durante el primer trimestre

Kapital Grupo Financiero inició 2026 con resultados que lo consolidan como uno de los jugadores más dinámicos del sistema bancario mexicano, gracias a una combinación de crecimiento acelerado, rentabilidad y expansión tecnológica.

Al cierre del primer trimestre del año, la institución reportó un Retorno sobre Capital (ROE) de 33.7%, el más alto entre los bancos múltiples en México. Este indicador refleja no solo eficiencia operativa, sino también la capacidad de transformar su crecimiento en generación de valor, en un entorno donde la banca enfrenta retos derivados de la digitalización y la creciente competencia.

El desempeño de Kapital también se reflejó en el crecimiento de su balance. Sus activos totales alcanzaron 71,945 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 367%. Al mismo tiempo, la cartera de crédito llegó a 26,570 millones de pesos, con un crecimiento de 247%, mientras que la captación sumó 58,422 millones de pesos, un avance de 340% respecto al mismo periodo del año anterior.

Estas cifras evidencian una estrategia de expansión enfocada en tecnología y servicios empresariales. La institución ha apostado por un modelo que prioriza soluciones digitales, pagos transfronterizos y financiamiento para empresas, especialmente en segmentos donde la banca tradicional mantiene menor presencia.

El crecimiento operativo también estuvo acompañado por resultados financieros sólidos. En los últimos 12 meses, Kapital reportó una utilidad neta acumulada de 1,229 millones de pesos, consolidando un modelo que no solo crece con rapidez, sino que también mantiene niveles saludables de rentabilidad.

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“Kapital continúa demostrando que es posible construir una nueva generación de banca en México, combinando tecnología propia, solidez financiera y productos especializados para las empresas. Nuestro crecimiento no solo es acelerado, también es rentable y sostenible”, señaló René Saúl, cofundador y CEO de la institución.

En materia de riesgo, los indicadores se mantienen bajo control. El índice de morosidad se ubicó en 2.8%, dentro de parámetros considerados saludables para el sistema financiero, lo que sugiere que la expansión crediticia no ha afectado la calidad de los activos.

A ello se suma una posición sólida en términos regulatorios. Kapital reportó un Índice de Capitalización (ICAP) de 13.9%, por encima del mínimo requerido de 10.5%. Además, sus indicadores de liquidez muestran holgura, con un Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) de 332% y un Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (CFEN) de 177%.

Los resultados llegan en un momento en el que la banca mexicana busca acelerar su transformación digital y ampliar el acceso al financiamiento productivo. En este contexto, modelos basados en tecnología, analítica de datos e inteligencia artificial comienzan a ganar terreno frente a esquemas más tradicionales.

Hacia adelante, el principal reto para Kapital será mantener este ritmo de crecimiento en un entorno económico más complejo, sin comprometer la calidad de su cartera ni sus niveles de capitalización. Por ahora, los resultados del primer trimestre muestran que la institución ha logrado equilibrar expansión, rentabilidad y disciplina financiera.